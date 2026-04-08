Nach Meji & Co.: Auch AYTO-Ella ist jetzt glücklich vergeben

Die aktuelle Staffel Are You The One? ging am Dienstag zu Ende. Jetzt, nach dem Wiedersehen, dürfen die Kandidaten endlich verraten, wie es nach Abschluss der Dreharbeiten für sie weiterging. Unter anderem macht auch Ella ihre Beziehung öffentlich. Bei Instagram teilt sie eine Reihe von Bildern, die sie mit ihrem neuen Freund zeigen. Dazu schreibt sie augenzwinkernd: "Plot Twist." Die Fotos zeigen das Paar unter anderem im Abendkleid und Anzug bei einem Event, aber auch in Tracht beim Oktoberfest. Genaue Details, wer ihr Freund ist, gibt Ella aber nicht preis. Ihre Mitstreiter von AYTO sind dafür aber ganz angetan von den beiden. Co-Star Linda schreibt: "Meine Lieblinge!" Und auch Marla Slengard kommentiert: "Wow, Perfect Match!"

Noch in der Show flirtete Ella heftig mit Kandidat Meji. Der Flirt hielt nach der Show aber nicht stand – aus den beiden wurde offensichtlich kein Paar. Aber genau wie Ella ist auch Meji heute glücklich vergeben. Er präsentierte im Netz ebenfalls seine neue Partnerin Vivian. Und es hat sogar schon den Anschein, als würden die beiden in eine erste gemeinsame Wohnung ziehen. In einem Post posieren Meji und seine Liebste stolz in einer noch leeren Wohnung mit dem dazugehörigen Schlüssel in der Hand. Ihre Beziehung scheint also schon richtig ernst zu sein.

Damit endet "Are You The One?" sowohl für Ella als auch für Meji mit einem Happy End – wenn auch nicht miteinander. Das sah während der Ausstrahlung noch ganz anders aus. Die beiden waren sich sogar sicher, ein Perfect Match zu sein. Sogar so sicher, dass sie im Übereifer ihre Matchbox verkauften, sehr zum Entsetzen der Gruppe. Erst beim Wiedersehen erfuhren sie, wie falsch sie lagen. Mejis Perfect Match ist nämlich eigentlich Aurora, das von Ella wäre Evi gewesen. Somit könnte die verkaufte Matchbox auch ihren Teil zum Endergebnis von AYTO beigetragen haben: Bis zum Finale konnten die Teilnehmer drei Matches finden, im Finale gingen aber nur vier Lichter an. Das heißt, am Ende saß nur eines der Paare richtig. Den Gewinn gab es daher in dieser Staffel nicht.

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Instagram / goldslumberkisses "Are You The One?"-Ella und ihr neuer Freund

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Instagram / goldslumberkisses "Are You The One?"-Ella und ihr neuer Freund

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Instagram / vivian.xm "Are You The One?"-Meji und seine neue Freundin

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