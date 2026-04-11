Hotpants: North West feiert im Goth-Look auf dem Coachella

North West (12) macht das Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, Kalifornien, unsicher – und das ohne ihre berühmten Eltern. Die Zwölfjährige erschien mit Freundinnen auf dem Festivalgelände und präsentierte einen Gothic-inspirierten Look, der kaum übersehen werden konnte: Ein schwarz-weißes Grafik-Shirt kombinierte sie mit knappen Shorts sowie auffälligen schwarzen Leder-Plateaustiefeln mit markanten Riemen. Dazu trug sie jede Menge Schmuck und ließ ihre inzwischen unverkennbare blaue Mähne offen über die Schultern fallen. An ihrer Seite war Freundin Sophia. Auf TikTok teilte North mehrere Clips von sich und dem Mädchen und deren auffälligen Outfits.

Ihre Mutter Kim Kardashian (45) erschien bisher nicht auf dem Festival, dafür aber andere Familienangehörige: Norths Tanten Kourtney Kardashian (46) sowie Kylie (28) und Kendall Jenner (30) besuchten das Event ebenfalls. Das Coachella findet in diesem Jahr über zwei Wochenenden statt und wartet mit einem hochkarätigen Line-up auf, zu dem unter anderem Sabrina Carpenter (26), Justin Bieber (32) und Karol G (35) als Headliner gehören. Norths Vater Kanye West (48) ist nicht mit von der Partie. Der Rapper sieht sich derzeit mit einem Einreiseverbot für Großbritannien konfrontiert, nachdem Innenministerin Shabana Mahmood ihm die Einreise verweigert hatte. Zuvor war er als Headliner für das Wireless Festival im Londoner Finsbury Park angekündigt worden – das Event wurde daraufhin abgesagt.

Ob North irgendwann selbst bei Coachella auftreten wird? Sie feilt zumindest an ihrer Karriere in der Musikindustrie. Vor fünf Wochen sorgten sie und ihre Mutter mit einem nächtlichen Besuch im Tonstudio für Schlagzeilen. Die Unternehmerin wich ihrer Tochter nicht von der Seite und unterstützte sie während der Recording-Session in Los Angeles. Sie hat einen Vertrag bei der aufstrebenden Entertainment-Firma Gamma unterschrieben, die bereits mit Stars wie Mariah Carey (57) und Snoop Dogg (54) zusammenarbeitete. Ihr Song "Piercing on My Hand", produziert von ihrem Vater und Will Frenchman, erschien vor ein paar Monaten.

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TikTok / kimandnorth North West, April 2026

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Instagram / northwest North West und ihre Freundin Sophia, April 2026

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TikTok / kimandnorth North West mit ihrer Freundin Sophia, April 2026