Anna-Maria und Bushidos Gardasee-Urlaub war das pure Chaos

Etliche Edeka-Tüten statt ordentlicher Koffer, ein Hund auf dem Rücksitz, quengelnde Kinder und eine Fahrt, die doppelt so lang dauerte wie geplant: Der Gardasee-Urlaub von Anna-Maria Ferchichi (44) und Rapper Bushido (47) war offenbar alles andere als entspannt. In der neuesten Folge ihres Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi", die jetzt auf RTL+ erschienen ist, plaudert Anna-Maria ausführlich über das Familienchaos rund um den Ausflug nach Italien – und macht dabei keinen Hehl daraus, dass der Trip nicht ganz so reibungslos verlief wie erhofft.

Im Podcast erzählt die achtfache Mama, dass der Kofferraum ihres Familienautos schnell an seine Grenzen stieß: "Da passen mal zwei Koffer rein, dann ist er voll. Das ist nicht schön!" Deshalb habe sie auf Einkaufstüten umgestellt, die überall im Auto verteilt wurden. "Jedenfalls sah es wild aus", fasst Anna-Maria die Situation zusammen. Während Anis die Route ins Navi eintippte und von einem entspannten Roadtrip ausging, stellte sich später heraus, dass nur der erste Zwischenstopp angezeigt worden war. Statt der angepeilten 3,5 Stunden saß die Großfamilie letztlich ganze sieben Stunden im Auto – inklusive quengelnder Kinder. Sohn Issa brachte die Stimmung laut Podcast auf den Punkt: "Was soll das, warum lügst du uns an?", fragte er seinen Papa, als die Fahrt einfach kein Ende nehmen wollte.

Am Ziel angekommen, wartete gleich die nächste Überraschung: Das gebuchte Hotel wirkte laut Anna-Maria wie ein Relikt aus den Siebzigern und roch für sie eher nach Keller als nach Urlaub. Eigentlich wollte die Influencerin sofort nach einer anderen Unterkunft suchen, doch die Drillinge und die übrigen Kinder fühlten sich dort wohl – also blieb die Familie. Neben den Urlaubsstrapazen sprechen Anna-Maria und der Rapper im Podcast auch offen über ihre zwischenzeitliche Trennung. Besonders Sohn Djibi habe damit zu kämpfen gehabt und konnte laut Anna-Maria kaum aussprechen, dass seine Eltern getrennt waren. Trotz dieser emotionalen Phase produzierten die beiden ihren Podcast weiter, parallel fanden auch die Dreharbeiten zu Deutschland sucht den Superstar mit Bushido statt – Familienalltag, Job und Gefühlschaos liefen bei den Ferchichis Hand in Hand.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Februar 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie im Thailand-Urlaub

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Imago Anna-Maria und Anis Ferchichi auf der Bertelsmann Party 2025