So lässig rocken die Kardashian-Jenner-Schwestern Coachella

Kendall Jenner (30) hat beim diesjährigen Coachella in Indio, Kalifornien, einen klassischen Festivallook hingelegt und kräftig Eindruck gemacht. Das Model erschien zum Auftakt des ersten Festivalwochenendes in einem weißen Crop-Top und aufgerollten weißen Shorts, kombiniert mit einem schwarzen Ledergürtel, Stiefeln bis zur Wade und einer kleinen Lederumhängetasche. Dazu rundeten eine retro-ovale Sonnenbrille und eine rückwärts getragene blaue Baseballcap den lässigen Look ab. Auf Instagram teilte Kendall ein Selfie, das sie zum Song "All I Can Take" ihres Kumpels Justin Bieber (32) vertonte – passend zu Biebers geplantem Headliner-Auftritt. Sie feierte nicht allein: Ihre Schwestern Kylie Jenner (28) und Kourtney Kardashian (46) waren ebenfalls vor Ort. Kylie hielt das gemeinsame Wiedersehen in einem Story-Beitrag fest, auf dem die drei Frauen sich ausgelassen umarmen und herumhüpfen.

Während Kendall und Kylie beide auf weiße Outfits schworen, setzte Kourtney mit einem monochromatischen schwarzen Look einen bewussten Kontrast. Kylie startete schon vor dem Festival mit Gute-Laune-Content durch und teilte ein Video, in dem sie gemeinsam mit ihren Freundinnen Anastasia Karanikolaou (28) und Victoria Villarroel in Gesichtsmasken zu Frankie Vallis "Can't Take My Eyes Off You" tanzt. Das diesjährige Coachella wird an zwei Wochenenden gefeiert und wartet mit einem hochkarätigen Line-up auf: Sabrina Carpenter (26), Justin Bieber und Karol G (35) heizen als Headliner ein. Für Justin ist es der erste offizielle Auftritt auf dem renommierten Festival überhaupt – er soll laut einem Bericht von Rolling Stone mehr als 8,5 Millionen Euro für seine Performance erhalten und übertrifft damit sogar Beyoncé (44) und Lady Gaga (40) als bestbezahlter Act der Festivalgeschichte.

Auch ein weiteres Familienmitglied ist auf dem Coachella am Start: North West (12) ließ es sich nicht nehmen, das Festival gemeinsam mit Freundinnen unsicher zu machen. Die Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (48) zeigte sich in einem auffälligen Gothic-Look: Ein schwarz-weißes Grafikshirt, knappe Shorts und schwarze Leder-Plateaustiefel mit markanten Riemen sorgten dafür, dass North alle Blicke auf sich zog. Dazu trug sie jede Menge Schmuck und präsentierte ihre leuchtend blaue Mähne. In mehreren TikTok-Clips zeigte North, wie ausgelassen sie mit ihrer Freundin Sophia über das Festivalgelände zog.

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kendall Jenner, Kourtney Kardashian und Kylie Jenner, Coachella 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kyle Jenner im Justin-Bieber-Look, 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / northwest North West und ihre Freundin Sophia, April 2026