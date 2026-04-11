Auf dem Coachella: Samira Yavuz hatte Kreislaufzusammenbruch

Schockmoment für Samira Yavuz (32) beim legendären Coachella Festival in Palm Springs: Die Reality-TV-Bekanntheit wollte dort den Auftritt von Popstar Sabrina Carpenter (26) sehen, als ihr plötzlich der Kreislauf versagte. In ihrer Instagram-Story schildert Samira, wie sie mit den Mädels zur Bühne stürmte, mitten in der Menschenmenge landete und es dann richtig eng wurde. Während sie zunächst noch filmte und die Stimmung genoss, kippte die Situation abrupt. "Auf einmal, von null auf tausend – boom, kommt der Switch. Mir wird schwarz vor Augen, heiß, aber so nass-kalter Schweiß. Leute, ich habe einfach einen Kreislaufkollaps bekommen", beschreibt Samira.

Samira erzählt in der Story weiter, dass sie sofort erkannt habe, dass sie sich in der drängenden Menge nicht erholen könne und dringend aus dem Pulk herausmüsse. Doch der Weg nach draußen wurde zur Tortur: Laut ihrer Schilderung machte ihr zunächst niemand Platz. Über die Reaktion der umstehenden Besucher regt sie sich deutlich auf: "Da sind die Amis kackendreist." Erst nach und nach kämpfte sie sich aus der Mitte des Publikums heraus. "Als ich dann da raus war und am Boden saß, klarkommen musste, Luft schnappen konnte, ging es mir besser", erzählt sie weiter. Der Schock sitzt aber tief: Obwohl für den heutigen Festivaltag ein Auftritt von Superstar Justin Bieber (32) geplant ist, will Samira sich nicht noch einmal in eine ähnlich volle Menge drängen. "Ich bin ja nicht blöd, ich gehe da nicht noch mal rein. Ich habe wirklich kurz Schiss gehabt. Da rauszukommen hat gefühlt Jahre gedauert", betont sie in ihrer Story.

Während Samira das Coachella unsicher macht, passierte in ihrer Heimat der absolute Super-GAU: Ihr Ex Serkan Yavuz (33) traf in der Talkshow "Nightfever" auf Vanessa Brahimi – und stellte sich erstmals der öffentlichen Aussprache zum Liebes-Aus. In der Sendung flossen bei Vanessa bittere Tränen, als Serkan unter anderem unumwunden klarstellte: "Ich habe ihr gesagt, ich kann ihr am Valentinstag diese Gefühle nicht vorspielen." Auch gab er offen zu, dass seine alten Gefühle für Samira eine Rolle spielten. "Irgendwo ja", antwortete er auf die Frage, ob seine Ex-Partnerin einer der Gründe für das Ende mit Vanessa gewesen sei.

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Samira Yavuz Samira Yavuz, Coachella 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar

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Promiflash Vanessa Brahimi, Sam Dylan und Serkan Yavuz in der Reality-Talkshow "Nightfever"