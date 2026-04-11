Ice Spice ist in Rechtsstreit um ihre Perücken verwickelt

Ice Spice (26) steckt in einem handfesten Rechtsstreit: Das Haarunternehmen Thee Bella Brand, das der Unternehmerin Gabrielle Alexis gehört, wirft der Rapperin Vertragsbruch vor. Laut einem Bericht von TMZ, dem entsprechende Gerichtsdokumente vorliegen, soll Ice Spice einen Deal über 25 maßgeschneiderte Perücken im Wert von rund 17.085 Euro – ein vergünstigter Preis – unterschrieben haben, die Perücken aber weder abgeholt noch bezahlt haben. Damit nicht genug: Thee Bella Brand behauptet außerdem, die Rapperin und ihr Team hätten anschließend Gabrielle und ihre Produkte in den sozialen Medien schlechtgeredet, was der Unternehmerin geschadet und sogar dazu geführt habe, dass sie vorübergehend eine prominente Stammkundin verloren habe.

Die Klage wurde bereits 2025 eingereicht. Das Unternehmen fordert inzwischen mehr als 341.700 Euro – sowohl als Schadensersatz als auch als Strafschadenersatz. Nun steht für Ice Spice eine Befragung unter Eid an. Der Anwalt von Thee Bella Brand erklärte gegenüber TMZ: "So sieht Anspruchsdenken aus. Ruhm schützt nicht vor dem Gesetz. Ice Spice wird zur Rechenschaft gezogen werden." Die Anhörung ist für Ende April geplant, könnte sich aber aufgrund von Terminproblemen noch verschieben. Von Ice Spice selbst oder ihrem Team gibt es bisher keine öffentliche Reaktion auf die Vorwürfe.

Ice Spice ist bekannt für auffällige Stylings, zu denen häufig bunte Perücken und aufwendige Hairstyles gehören. Ihr Look ist längst zu einem wichtigen Teil ihrer Marke geworden und spielt auch in ihren Musikvideos und Auftritten eine große Rolle. Gerade weil ihr Image so eng mit wechselnden Haarstyles verbunden ist, verfolgen viele Fans nun besonders aufmerksam, wie sich der Streit um die Luxusperücken weiterentwickelt und welche Auswirkungen er auf ihre Zusammenarbeit mit Beauty- und Hair-Brands haben könnte. Zuletzt machte die Rapperin hingegen mit ihrem Liebesleben Schlagzeilen, als sie gemeinsam mit Basketball-Profi Michael Porter Junior in einem Club in New York gesichtet wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ice Spice im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ice Spice bei der Victoria's Secret Fashion Show 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ice Spice, Musikerin

Glaubt ihr, der Streit schadet Ice Spices Image und künftigen Beauty-Deals? Ja, Marken werden erstmal vorsichtiger sein. Nein, ihr Style bleibt stärker als der Skandal. Ergebnis anzeigen