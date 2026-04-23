Ohrfeige bei McDonald's: Rapperin Ice Spice jagt Angreiferin

Ice Spice (26) erlebte einen heftigen Zwischenfall bei einem nächtlichen Fastfood-Stop in Hollywood: In einer McDonald's-Filiale geriet die Rapperin mit einer Frau aneinander, wie ein nun viral gegangenes Überwachungsvideo zeigt. Auf den Aufnahmen, die unter anderem TMZ vorliegen, sitzt Ice Spice gemeinsam mit einer Begleiterin an einem Tisch, als die Unbekannte sich nähert und offenbar dazusitzen will. Nach einem kurzen Wortwechsel, bei dem sich die Frau immer weiter über den Tisch beugt, eskaliert die Situation: Die Frau schlägt der Musikerin unvermittelt ins Gesicht, es kommt zu einer wilden Schlägerei im Restaurant und vor der Tür.

In dem Clip ist zu sehen, wie Ice Spice nach der Ohrfeige aufspringt, die Angreiferin wegdrängt und ihr hinterher über Sitzbänke und Tische klettert. Die Frau versucht daraufhin, mit mehreren Begleitern zu fliehen, doch die Rapperin folgt der Gruppe bis vor den Eingang, wo sich der Streit weiter zuspitzt. Ice Spices Anwalt Bradford Cohen betonte, es habe sich um einen "unprovozierten Angriff" gehandelt. Er kündigte an, alle strafrechtlichen und zivilrechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Gegenüber Billboard erklärte er zudem, man prüfe, ob der Betreiber der Filiale wegen unzureichender Sicherheitsvorkehrungen haftbar gemacht werden könne.

Ice Spice selbst zeigt sich im Netz überraschend entspannt und nutzt den Vorfall, um ihre Musik zu pushen. Auf X teilte die Künstlerin das Video und hinterlegte es mit einem bisher unveröffentlichten Track-Ausschnitt; dazu schrieb sie auf Englisch: "Bei Wendy’s wäre das nicht passiert." Die Anspielung auf die Konkurrenzkette kommt nicht von ungefähr: Die Rapperin war früher dort angestellt und wird in ihren Social-Media-Bios augenzwinkernd als "Wendy's-Prinzessin" bezeichnet. Auch abseits der Musik gerät Ice Spice damit immer wieder durch private und geschäftliche Auseinandersetzungen in die Schlagzeilen – zuletzt wurde ihr von einem Haarunternehmen Vertragsbruch bei einer umfangreichen Perückenbestellung vorgeworfen, was sie ebenfalls juristisch klären lassen soll.

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Getty Images Ice Spice bei der BoF500 Gala während der Paris Fashion Week im Oktober 2025

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Getty Images Ice Spice, Rapperin

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Getty Images Ice Spice bei der Victoria's Secret Fashion Show 2024