K-Pop-Comeback des Jahres: Rapper T.O.P erobert die Charts

Auf dieses Comeback haben K-Pop-Fans ewig gewartet. Choi Seung Hyun, besser bekannt als T.O.P, gehört zu den Ikonen der Branche und kündigte nach einer mehrere Jahre andauernden Auszeit im Februar neue Musik an. Jetzt ist es so weit. Anfang April erschien das Album "Another Dimension" – und ging direkt durch die Decke. Laut dem Portal allkpop lag die Platte schon an Tag eins bei etwa 1,47 Millionen Streams auf Spotify. Ein Rekord, denn das markiert die höchste Zahl an Tag eins unter den K-Pop-Solo-Künstlern im Jahr 2026. Zudem ist es das erste Solo-Album in diesem Jahr, das zur Veröffentlichung binnen 24 Stunden die 1-Millionen-Marke knackt.

Mit "Another Dimension" feiert T.O.P aber weltweit Erfolge. Der Rapper landet auf Platz drei der globalen iTunes-Albumcharts und auf Platz 16 der Apple Music Worldwide Charts – ein durchaus beachtliches Ergebnis. In Ländern wie Indonesien, Vietnam und den Philippinen steigt er sogar auf Platz eins der iTunes-Charts ein. Die Begeisterung, die T.O.P schon jetzt mit seiner neuen Musik erzeugt, zeigt, wie sehnsüchtig seine Fans darauf gewartet haben. Sowohl für sie als auch für den Südkoreaner selbst wird dieses Album ein besonderes sein: Es beweist, dass er trotz der Dramen und Skandale der vergangenen Jahre noch eine große und vor allem treue Fangemeinde hat.

T.O.P wurde als Mitglied der ikonischen K-Pop-Gruppe Big Bang zusammen mit unter anderem G-Dragon (37) bekannt. Er galt als einer der besten Rapper der Industrie, doch 2022 brach die Begeisterung ein. Der 38-Jährige sah sich gezwungen, die Gruppe zu verlassen, nachdem eine Bewährungsstrafe wegen Drogenbesitzes aus dem Jahr 2016 einen Skandal ausgelöst hatte. "Ich erlebte auch zum ersten Mal in meinem Leben Niedergang und Ruin. Das stürzte mich in unausweichlich dunkle Zeiten. Ich war gebrochen, hatte nicht die Kraft, mich wieder aufzurichten, und wollte einfach aufgeben", beschrieb T.O.P die damalige Zeit in einem Interview. Zurück ins Rampenlicht schaffte er es schon 2024 dank der gefeierten Nebenrolle als Thanos in dem Netflix-Hit Squid Game. Die Serie verschaffte ihm neue Aufmerksamkeit, die das musikalische Comeback auf den Weg brachte.

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Getty Images T.O.P im Mai 2025

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IMAGO / China Foto Press T.O.P bei einer Pressekonferenz zum Film "Out of Control" beim Shanghai International Film Festival

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Getty Images T.O.P in Seoul, Juni 2017

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