Kronprinz Haakon macht ohne Mette-Marit eine Japan-Reise

Kronprinz Haakon (52) von Norwegen bricht Anfang Juni zu einer offiziellen Staatsreise nach Japan auf – jedoch ohne seine Frau Kronprinzessin Mette-Marit (52). Vom 1. bis 4. Juni wird Haakon das ostasiatische Land besuchen, wie der norwegische Königshof in einer offiziellen Pressemitteilung bekanntgab. Hinter Mette-Marits Abwesenheit wird in erster Linie ihr gesundheitlicher Zustand vermutet, genannt wurde der Grund in der Mitteilung aber nicht.

Statt mit seiner Frau an der Seite reist Haakon in Begleitung mehrerer Minister und Staatssekretäre nach Japan. Mit dabei sind unter anderem Marianne Sivertsen Næss, Ministerin für Fischerei und Meeresangelegenheiten, sowie Digitalisierungsministerin Karianne Tung. Inhaltlich stehen bei dem viertägigen Besuch Fragen zur Meereswirtschaft und nachhaltigen Meeresressourcen neben künstlicher Intelligenz auf dem Programm. Zudem hat die Reise eine geopolitische Dimension – der Besuch soll die NATO-Partnerschaft zwischen Norwegen und Japan weiter stärken.

Mette-Marits Gesundheit hatte der Königshof bereits im März als besorgniserregend beschrieben. Hinzu kommen anhaltende Negativschlagzeilen rund um ihre Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66), die die Kronprinzessin immer wieder in die Kritik gebracht haben. Einem Experten zufolge soll es am norwegischen Hof sogar zu einer "Eisfront" zwischen Mette-Marit und König Harald V. (89) sowie Königin Sonja (88) gekommen sein – von einer Harmonie innerhalb der Königsfamilie scheint die Situation derzeit weit entfernt zu sein.

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Imago Kronprinz Haakon von Norwegen und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen, 2023

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Getty Images Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit, September 2024

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon, Oktober 2024