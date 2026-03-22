Mette-Marits offene Worte: Die Krankheit bestimmt nun alles

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen hat sich in einem Interview des norwegischen Senders NRK vor Kurzem erstmals ausführlich zum aktuellen Zustand ihrer schweren Lungenkrankheit geäußert. Die 52-Jährige berichtete, dass die unheilbare Erkrankung ihr Leben zunehmend einschränke. "Sie bestimmt jetzt meinen Alltag", erklärte die Ehefrau von Kronprinz Haakon (52) im norwegischen TV und fügte hinzu: "Sie entscheidet, ob ich meine Rolle überhaupt wahrnehmen kann oder nicht."

Die unheilbare Lungenfibrose führt zu Vernarbungen des Lungengewebes, was starke Atemnot verursachen kann. In dem TV-Gespräch machte Mette-Marit deutlich, wie massiv die Krankheit ihren Radius deshalb drosselt – bekräftigte aber auch, dass sie ihrem Mann trotz ihrer gesundheitlichen Situation weiter zur Seite stehen wolle: "Ich habe großes Vertrauen in ihn. Deshalb möchte ich ihm bei diesem Projekt zur Seite stehen – vorausgesetzt, meine Gesundheit lässt das zu."

Mette-Marits letzter öffentlicher Auftritt für das Königshaus lag vor ihrem großen TV-Interview bereits Wochen zurück. Ende Januar absolvierte sie einen offiziellen Termin in der Bibliothek von Fredrikstad. Zuletzt hatte der norwegische Hof bekannt gegeben, dass sich der Gesundheitszustand der Kronprinzessin verschlechtert habe und Vorbereitungen für eine Lungentransplantation begonnen wurden. Wie Mette-Marit selbst bestätigte, sei ihr "Gesundheitszustand so, dass ich sehr viel Ruhe brauche."

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit, August 2025

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Imago Mette-Marit, Kronprinzessin von Norwegen, beim WM-Qualifikationsspiel Norwegen gegen Moldau im Ullevaal Stadion in Oslo, 9. September 2025

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Imago Kronprinz Haakon von Norwegen und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen, 2023