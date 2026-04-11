Lauren Conrad enthüllt ihren Alltag als strenge Mutter

Lauren Conrad (40) lebt heute ein ruhiges Familienleben in Laguna Beach in Kalifornien, weit entfernt vom Rampenlicht ihrer Reality-TV-Tage. Gemeinsam mit ihrem Ehemann William Tell (46) und den beiden Söhnen Liam und Charlie beginnt ihr Tag meist bereits um sechs Uhr morgens, wenn die Kinder für die Schule fertig gemacht werden müssen. Wie die 40-Jährige jetzt in einem Interview mit People verriet, fährt sie beide Jungs jeden Morgen persönlich zur Schule. Nach der Schule pendeln sie zwischen Fußball- und Baseballtraining hin und her, während die Wochenenden häufig zum Surfen genutzt werden. "Die Felder, auf denen sie spielen, sind die gleichen Felder, auf denen ich Fußball gespielt habe", erzählte Lauren.

Was ihren Erziehungsstil angeht, beschreibt sich die ehemalige Darstellerin als eher streng, versucht aber gleichzeitig, Spaß in den Alltag zu bringen. "Manieren sind mir wichtig, aber ich versuche auch, Spaß zu haben. Es ist ein Balanceakt", erklärte sie im Interview. Dabei kann sie sich glücklicherweise auf ihren Mann verlassen, der sich sehr engagiert um die Kinder kümmert. "Er ist so präsent bei unseren Kindern. Er ist der Elternteil, der lustige Stimmen macht, wenn er die Geschichte vorliest. Er trainiert jede Mannschaft, in der sie sind. Es macht wirklich Spaß, zusammen Eltern zu sein", schwärmte Lauren von dem 46-Jährigen.

Lauren wurde durch die MTV-Realityshow "Laguna Beach" bekannt, die in ihrer Heimatstadt gedreht wurde. Später war sie auch in der Nachfolgeserie The Hills zu sehen, wo sich die Zuschauer besonders für ihr Liebesleben und ihren modischen Stil mit markanten Haarreifen und hohen Absätzen interessierten. Heute kleidet sie sich deutlich praktischer und bezeichnet sich selbst als "Jeans-und-T-Shirt-Mädchen". Ihre beiden Söhne zeigen sich von ihrer Berühmtheit übrigens wenig beeindruckt. "Ich glaube nicht, dass sie es wirklich verstehen, und ich glaube nicht, dass sie sich dafür interessieren, um ehrlich zu sein", verriet Lauren, die auf Instagram 5,8 Millionen Follower hat. Trotz eines bevorstehenden Jubiläums-Specials zu "Laguna Beach" freut sich Lauren bereits darauf, wieder in ihr friedliches Leben zurückzukehren. "Ich fühle mich sehr ausgeglichen und glücklich. Ich bin gerade einfach dankbar", sagte sie.

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Getty Images Lauren Conrad, "The Hills"-Star

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Instagram / laurenconrad Liam und Charlie, Söhne von William Tell und Lauren Conrad

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Charley Gallay/Getty Images for Veuve Clicquot William Tell und Lauren Conrad beim "Veuve Clicquot"-Polospiel in Pacific Palisades