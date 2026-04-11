Miriam Neureuther: Sohn Mats stapft erstmals durch Schnee

Miriam Neureuther (35) und Felix Neureuther (42) haben einen seltenen Einblick in ihr Familienleben gewährt und ein entzückendes Foto ihres jüngsten Sohnes Mats geteilt. In ihrer Instagram-Story postete die ehemalige Biathletin einen Schnappschuss ihres 13 Monate alten Sohnes, der vergnügt auf eine Höhle zustapft, die aus einem riesigen Schneeberg geformt wurde. Auf dem niedlichen Bild trägt der Kleine eine gestreifte Strickmütze mit zwei Bommeln, die auch als Plüschohren durchgehen könnten, dazu einen blau-grünen Schneeanzug und warme Schühchen. Die Familie genießt aktuell offenbar actionreiche Tage im Schnee, möglicherweise über die Osterfeiertage und zum Abschluss der Wintersaison.

Das Foto zeigt auch, dass Mats mittlerweile laufen kann – ein großer Entwicklungsschritt für den kleinen Mann. Zum Weihnachtsfest 2025 saß er noch mit seinen drei Geschwistern Matilda, Leo und Lotta sowie Opa Christian Neureuther (76) vor dem Weihnachtsbaum. Da es in ihrer Heimat Garmisch-Partenkirchen momentan keinen Schnee mehr gibt, könnte es das Paar mit den Kindern in den Urlaub verschlagen haben. Vielleicht halten sie sich auch in Norwegen auf, dem Geburtsland von Miriams Mutter Siv Gössner, in das die Familie gerne zurückkehrt. Die frühen Morgenstunden nutzt Miriam für eine Sporteinheit, wie ein weiteres Selfie in ihrer Instagram-Story zeigt. Um 6 Uhr macht sich die einstige Profisportlerin mit den Skiern unter dem Arm auf den Weg.

Die Geburt von Mats am 10. März 2025 kam für viele überraschend, da es Miriam und Felix gelungen war, die Schwangerschaft komplett geheim zu halten. Die Wintersportstars gaben die freudige Nachricht erst auf Instagram bekannt, nachdem ihr viertes Kind bereits auf der Welt war. Seitdem hielten die beiden ihr jüngstes Familienmitglied weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und teilten nur vereinzelt Einblicke in ihr Leben als Vierfacheltern. Felix, der ehemalige Skirennläufer, und Miriam, die frühere deutsch-norwegische Skilangläuferin, legen großen Wert auf die Privatsphäre ihrer Kinder und zeigen nur selten Fotos von ihrem Nachwuchs in den sozialen Medien.

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Instagram / miriamneureuther Miriam Neureuther, frühere Skilangläuferin

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Instagram / miriamneureuther Miriam Neureuther postet ein Bild ihres jüngsten Sohns Mats im Schnee

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Instagram / felix_neureuther Miriam und Felix Neureuther mit ihren Kindern, Dezember 2023