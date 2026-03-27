Felix Neureuther feierte 42. Geburtstag mit Familie & Kuchen

Felix Neureuther (42) durfte gestern einen besonderen Tag feiern – der ehemalige Skirennfahrer wurde am 26. März 42 Jahre alt. Der Sportler verbrachte seinen Geburtstag im Kreise seiner Liebsten und ließ seine Fans auf Instagram an den Feierlichkeiten teilhaben. In seiner Story zeigte Felix, wie seine Ehefrau Miriam (35) ihn mit einem Geburtstagskuchen überraschte. Die vierfache Mutter hatte sich offenbar liebevoll um die süße Aufmerksamkeit gekümmert, um ihrem Mann einen schönen Start in sein neues Lebensjahr zu bereiten.

Doch nicht nur Miriam ließ es sich nicht nehmen, Felix an seinem Ehrentag zu feiern. Auch seine Schwester meldete sich zu Wort und gratulierte dem Skistar, der zuletzt über seine finanzielle Situation geplaudert hat, öffentlich in ihrer Instagram-Story. Sie teilte ein Foto, auf dem Felix im Schnee liegt und in die Kamera lächelt. "Liebe & Glück an den besten Brudi der Welt, Happy Birthday Ixi", schrieb sie zu dem winterlichen Bild. Mit dem liebevollen Kosenamen zeigte sie die enge Verbindung zu ihrem Bruder, der als Experte für die ARD die Olympischen Winterspiele in Italien begleitet hat.

Felix, der als erfolgreicher Skifahrer zahlreiche Erfolge wie insgesamt 13 Weltcup-Siege auf der Piste feiern konnte, genießt mittlerweile sein Leben fernab des Profisports. Der gebürtige Bayer ist bereits seit 2017 mit Miriam verheiratet, die ebenfalls als Sportlerin bekannt ist. Gemeinsam haben die beiden vier Kinder und zeigen auf Social Media immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag. Felix stammt selbst aus einer Sportlerfamilie – seine Eltern Christian Neureuther (76) und Rosi Mittermaier (†72) waren ebenfalls erfolgreiche Skirennläufer. Die enge Bindung zur Familie spielt im Leben des Ex-Profis bis heute eine wichtige Rolle.

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Getty Images / Stanko Gruden / Agence Zoom Felix Neureuther beim Audi Weltcup in Slowenien 2017

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Instagram / felix_neureuther Miriam und Felix Neureuther mit ihren Kindern, Dezember 2023

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Getty Images Christian Neureuther und Rosi Mittermaier mit ihrem Sohn Felix Neureuther