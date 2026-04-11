Nach Brustkrebs-OP: Davina McCall teilt gute Nachrichten

Erleichterung für Davina McCall: Die britische Moderatorin hat bekanntgegeben, dass keine akute Gefahr durch ihre Brustkrebserkrankung mehr besteht. Nach einer Lumpektomie im Oktober vergangenen Jahres und einer fünftägigen vorbeugenden Strahlentherapie im Januar dieses Jahres gilt sie nun laut Daily Mail offiziell als geheilt. In ihrem Podcast "Making The Cut", den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Michael Douglas moderiert, teilte sie die freudige Nachricht mit ihren Hörern: "Ich war neulich zum Check-up bei meinen Brüsten – offensichtlich ein sehr ernster Tag, sehr schwer", sagte die 58-Jährige und ergänzte: "Alles war unauffällig. Ich wollte es euch einfach wissen lassen. Gute Neuigkeiten, gute Neuigkeiten."

Den schweren Arzttermin in London hat sich Davina auf eine ungewöhnliche Art versüßt: Mit einem zauberstabförmigen Bezahlgerät, das sie nach einem Social-Media-Fund käuflich erworben hatte. "Ich wollte meine Rechnung bezahlen und habe mit meinem Zauberstab getippt, und die Leute dort waren wirklich außer sich", berichtete sie im Podcast und meinte: "Ich dachte, dieser schwere Tag ist jetzt sehr fröhlich und lustig geworden." In dem Gerät lässt sich eine Kredit- oder Debitkarte in einem Sternchen an der Spitze des Stabs verstauen. Davina rief außerdem alle Frauen dazu auf, regelmäßig ihre Brust abzutasten. "Wenn ihr etwas habt, lasst es untersuchen. Das dauert nur Sekunden", appellierte sie.

Hinter Davina liegt eine besonders belastende Zeit: Bereits im Oktober 2024 hatte sie nach dem Entdecken eines Knotens in ihrer Brust – den sie dank Hinweisschildern von Moderatorin Lorraine Kelly (66) in den ITV-Studios bemerkte – die Diagnose Brustkrebs erhalten. Nur ein Jahr zuvor hatte sie sich einer aufwendigen sechsstündigen Gehirnoperation zur Entfernung einer gutartigen Zyste unterziehen müssen. Über die Doppelbelastung sagte sie zuletzt: "Im Oktober, interessanterweise fast auf den Monat genau zwei Jahre nachdem ich von meinem Gehirntumor erfahren hatte, bekam ich Brustkrebs – das fühlte sich an, als hätte mich das Universum ins Gesicht geboxt." Infolge dieser Erfahrungen hat die Moderatorin ihren Alltag umstrukturiert und arbeitet seitdem nur noch vier Tage pro Woche, um mehr Ausgeglichenheit in ihr Leben zu bringen.

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Getty Images Davina McCall im Mai 2024

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Getty Images Davina McCall und Michael Douglas bei Pete Tongs "Ibiza Classics" 10th Anniversary Show in der Royal Albert Hall, London

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