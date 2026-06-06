Fans meinen: BsF-International-Andreas entschied sich falsch

Bauer Andreas von Bauer sucht Frau International hat sich für Katarina entschieden. Doch schon die erste Folge der Staffel sorgte für mächtig Wirbel im Netz. Der 46-jährige Milchbauer aus Südtirol hatte zum Scheunenfest gleich drei Hofdamen eingeladen: Jasmin, Katarina und Daniela. Doch am Ende der Auftaktfolge musste er eine von ihnen wieder nach Hause schicken – und seine Wahl fiel auf Daniela. Jasmin und Katharina durften hingegen auf dem Hof bleiben. Eine Entscheidung, die bei zahlreichen Zuschauern überhaupt nicht gut ankam und für hitzige Diskussionen sorgte.

Besonders Daniela scheint bei den Fans einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Auf Facebook ließ ein Zuschauer seinem Unmut freien Lauf: "Das war ein Griff ins Klo, die einzig Sympathische hat er nach Hause geschickt." Auch andere Kommentatoren zeigen sich fassungslos. "So einer absolut sympathischen Frau wie Daniela dermaßen vor den Kopf zu stoßen, ist unglaublich", schrieb ein weiterer Fan. Ein Nutzer ist sogar überzeugt: "Er hat sich falsch entschieden. Die Dritte, die nach Hause geschickt wurde, hätte besser zu ihm gepasst. Die war natürlich. Er wird es noch merken." Seine Entscheidung, Katarina auf dem Hof zu behalten, stieß ebenso auf den Unmut der Zuschauer. "Er hat sich für Katarina entschieden. Das ist nicht zu fassen. Der arme Mann wird nichts zu sagen haben bei ihr", lautete ein Urteil unter einem Promiflash-Beitrag.

Ein Hoffest auf dem Hof von Andreas sollte eigentlich für gute Laune sorgen. Doch der Abend endete im Streit zwischen Katarina und Jasmin. Katarina zeigte ihre Begeisterung so offen, dass sich Jasmin übergangen fühlte. Später platzte ihr der Kragen. "Es kam zum Zickendrama", fasste Jasmin den Abend zusammen. Andreas blieb dagegen eher nüchtern: "Da hat es ein bisschen Zickenkrieg gegeben." Am nächsten Morgen wollten beide Hofdamen endlich eine klare Ansage. Jasmin hakte nach, wie Andreas wirklich zu ihr steht. Dann traf der Bauer seine Entscheidung.

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RTL Inka Bause, Andreas, Jasmin, Katarina, Daniela, "Bauer sucht Frau International" 2026

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RTL Katarina, Andreas und Jasmin, "Bauer sucht Frau International" 2026

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RTL Andreas und Katarina von "Bauer sucht Frau International" 2026