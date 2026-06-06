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Lavinia Wollny
Glasflaschen-Angriff: Lavinia Wollny und Tim teilen Update

Glasflaschen-Angriff: Lavinia Wollny und Tim teilen Update

- Malin Friedrich
Lesezeit: 2 min

Knapp zwei Wochen nach einem brutalen Angriff auf ihren Verlobten Tim Katzenbauer (28) hat sich Lavinia Wollny (26) nun bei ihren Instagram-Followern zurückgemeldet. Rund um das Pfingstwochenende war Tim mit einer zerbrochenen Glasflasche so schwer attackiert worden, dass er auf der Intensivstation behandelt werden musste. Jetzt gibt die TV-Bekanntheit Entwarnung und lässt ihre Community wissen, dass es dem Paar den Umständen entsprechend gutgeht und Tim auf dem Weg der Besserung ist.

In ihrem Statement bedankte sich Lavinia zunächst für die große Anteilnahme: "Vielen Dank für die vielen Nachrichten, Genesungswünsche und die große Anteilnahme in den letzten Tagen. Uns geht es den Umständen entsprechend gut und Tim ist auf dem Weg der Besserung. Dafür sind wir unglaublich dankbar." Gleichzeitig machte sie deutlich, dass das Paar vorerst Abstand brauche und Details zu dem Vorfall aktuell nicht öffentlich teilen könne oder wolle: "Aktuell dürfen und möchten wir zu der Situation nicht mehr sagen. Uns ist nur wichtig, dass ihr wisst: Es geht uns gut." Um gemeinsam als Familie durchzuatmen, wollen Lavinia und Tim mit ihren Kindern ein paar Tage wegfahren und etwas Abstand gewinnen.

Vor rund zwei Wochen hatten Lavinia und Tim den Vorfall selbst öffentlich gemacht. Der Familienvater schrieb damals sogar auf der offiziellen Seite seiner Firma: "Gestern Abend wurde ich Opfer eines Messerangriffs. Die Nacht habe ich auf der Intensivstation verbracht und befinde mich weiterhin in ärztlicher Behandlung." Auch Lavinia sprach auf Instagram von einer "sehr schweren Nacht" und machte klar, dass sie ebenfalls verletzt worden sei: "Ich war auch Opfer in dieser Situation. Mich hat es aber zum Glück nicht so schlimm getroffen wie Tim."

Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer, Reality-TV-Gesichter
Instagram / tim.katzenbauer
Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer, Reality-TV-Gesichter
Lavinia Wollny, TV-Bekanntheit
Instagram / lavinia.wollny
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Tim Katzenbauer und Silvia Wollny bei "Die Wollnys"
RTLZWEI
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