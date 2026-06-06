Samira Yavuz spricht offen über ihre dunkelsten Momente

Seit Frühjahr 2025 ist Realitystar Samira Yavuz (32) vor allem wegen der Untreue ihres Ex-Partners in aller Munde. Nun hat die zweifache Mama im Podcast "Main Character Mode" offen über schwierige Zeiten gesprochen und verraten, wie sie persönlich mit dunklen Momenten umgeht: "Ich halte unfassbar viel aus", resümierte sie. An ihrer Seite saß dabei ihre Freundin Katherine Brand, die als Schauspielerin der Soap "Marienhof" bekannt wurde. Die beiden Frauen tauschten sich über verschiedene Themen aus – darunter auch die Frage, welche Strategien helfen, wenn das Leben einem alles abverlangt.

Samira ließ die Hörerinnen und Hörer wissen, dass sie in schweren Phasen vor allem auf eine Sache setzt: Aushalten. "Wenn ich eine richtig schwere Zeit habe, meine Bewältigungsstrategie ist: Ich bin ein Aushalten-Mensch. Das ist meine größte Stärke und meine größte Schwäche", erklärte sie im Podcast. "Ich halte es so lange aus, bis ich entweder die Kraft habe, mich selbst da rauszukämpfen, weil ich am Ende des Tages weiß, ich bin der einzige Mensch, also nur ich kann mir helfen und dann klettere ich da irgendwie wieder raus." Dabei sei ihr das Weinen besonders wichtig: "Heulen ist für mich essenziell. Wenn was richtig scheiße läuft: Ich gebe mir voll den Raum und übel die Zeit, um auch einfach fertig zu sein, zu heulen, zu trauern und mich selbst zu bemitleiden."

Samira beschrieb sich in dem Gespräch außerdem als "sehr melancholischen Menschen" – betonte aber gleichzeitig, dass sie sich am Ende immer selbst wieder aus ihrem Tief herausarbeite. Die Realitystar-Bekanntheit, die auch unter dem Namen Samira Klampfl bekannt ist und in der letzten Staffel Dschungelcamp den zweiten Platz belegte, zieht ihre zwei Töchter mit ihrem Ex-Partner Serkan Yavuz (33) groß. Nach einer sehr turbulenten Trennungsphase scheinen die beiden nun einen Weg gefunden zu haben, als Co-Eltern zu fungieren – zugunsten ihrer gemeinsamen Kinder.

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Januar 2026

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RTL Samira Yavuz, Realitystar

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea