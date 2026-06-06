"Off Campus"-Fans geschockt: Ex nannte Mika Abdalla "B*tch"

Seit bekannt wurde, dass Mika Abdalla (26) und Jake Short ihre Verlobung nach fünf gemeinsamen Jahren gelöst haben, suchen Fans der Prime-Video-Serie Off Campus nach Erklärungen für das Liebes-Aus. Und jetzt sind sie auf einen alten Podcast-Clip gestoßen, der viele von ihnen schockiert und wütend gemacht hat. In dem Ausschnitt aus dem Podcast "Sit and Chat", den Jake gemeinsam mit dem Disney-Channel-Kollegen Bradley Steven Perry moderierte, wurde die Schauspielerin als Gast eingeladen. Als Bradley Jake fragte, wie er seine damalige Partnerin in Worten beschreiben würde, antwortete er lächelnd: "Ich habe zwei Wörter." Was dann folgte, sorgt nun für Empörung im Netz.

Mika vermutete, Jake würde etwas Harmloses sagen – sie entgegnete scherzhaft: "Viele Fürze." Doch was Jake tatsächlich sagte, war alles andere als ein Liebesbeweis. Gegenüber seiner Verlobten und den Podcast-Gästen bezeichnete er Mika als "irgendeine B*tch". Bradley und die ebenfalls anwesende Natasha Bure schwiegen zunächst fassungslos, bevor Bradley ein schockiertes "Oh mein Gott" von sich gab. Mika selbst reagierte irritiert und fragte: "Also, sie ist die beste Person, die er kennt – die beste Person, die er je getroffen hat – und ich bin irgendeine Schl*mpe?" Eine Entschuldigung oder ein Zurückrudern blieb von Jake aus. Stattdessen forderte er Mika auf, ihm abzuklatschen. Später, als Mika fror und darum bat, sein Ersatzshirt tragen zu dürfen, verweigerte er ihr das ebenfalls – trotz Einspruchs von Bradley und Natasha.

Der Clip kursiert nun massenhaft auf TikTok und X, wo Fans der Schauspielerin ihren Unmut deutlich äußern. "Seinen langjährigen Partner als 'irgendeine Schlampe' zu bezeichnen, ist so ekelhaft – egal ob es ein Witz sein sollte", schrieb ein User. Ein anderer kommentierte: "Wer hat die Dreistigkeit, seine Verlobte auf einem Podcast so zu nennen und es als süßen Witz verkaufen zu wollen?" Mika ist derzeit als eine der Hauptdarstellerinnen der Prime-Video-Serie "Off Campus" zu sehen und wurde bereits für die zweite Staffel der Show bestätigt. Der Sprecher des Ex-Paares hatte der Trennung zuvor keine Begründung hinzugefügt und lediglich mitgeteilt, die beiden "unterstützen sich weiterhin gegenseitig und bleiben in gutem Einvernehmen".

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