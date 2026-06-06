Wahre Party-Queen: So wild war Prinzessin Kate früher

Prinzessin Kate (44) ist heute bekannt für ihren eleganten, tadellosen Stil – doch das war nicht immer so. Im Jahr 2007, als sie und Prinz William (43) vorübergehend getrennte Wege gingen, zeigte sich die heutige Prinzessin von Wales von einer ganz anderen Seite. Statt zurückhaltender Eleganz setzte Kate damals auf kurze Kleider, Hotpants, einen tiefen Fake-Tan und schwungvolles Make-up. Gemeinsam mit ihrer Schwester Pippa Middleton (42) war sie in dieser Zeit regelmäßig auf Londoner Partys zu sehen – und sorgte mit ihrem neuen Look für ordentlich Aufsehen.

In ihrem Buch "The Palace Papers" beschreibt die Autorin Tina Brown diese Phase als Kates "Girls Just Wanna Have Fun"-Ära. Pippa habe dabei als unterstützende "Komplizin" an ihrer Seite gestanden. Laut Brown soll William von der Aufmerksamkeit, die Kate durch ihren neuen Auftritt auf sich zog, alles andere als begeistert gewesen sein. Bilder, die Kate beim Verlassen von Nachtclubs in kurzen Röcken zeigten, hätten ihm laut der Autorin "Unbehagen" bereitet. Es heißt, er habe sie bald darauf "angefleht, zurückzukommen" – doch Kate ließ sich Zeit und kostete seine Reue aus, bevor sie ihn schließlich auf einer Party im Bovington Camp wieder traf, wo er ihr angeblich wie ein "verlorener Welpe" folgte.

Aus der wilden Partyphase wurde in den Jahren danach ein ganz anderer Auftritt. Kate und William festigten ihre Beziehung nach dem Liebescomeback, verlobten sich 2010 und heirateten 2011 in der Westminster Abbey. Inzwischen haben die beiden mit George (12), Charlotte (11) und Louis (8) drei Kinder. Auch modisch hat sich Kate stark verändert: Statt Hotpants und Partylooks setzt sie heute meist auf klassische Schnitte, elegante Kleider und ein natürliches Make-up. Gerade dieser Wandel macht den Rückblick auf ihre frühere Zeit für Royal-Fans heute so spannend.

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Imago Kate Middleton beim Day-Glo Midnight Roller Disco in London, 2008

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Imago Kate Middleton verlässt das Mahiki nach einem Mädelsabend, 2007

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Imago Pippa und Kate Middleton verlässt den Londoner Club Mahiki, 2007

Imago Kate Middleton kommt nach einer Nacht im Club Bijou in London nach Hause, August 2007

Getty Images Kate Middleton bei einem Konzert in London am 27. Juni 2008

Imago Kate Middleton verlässt den Mahiki Nightclub in London, 26.07.2007

Imago Kate Middleton verlässt in einem blauen Minikleid den Nachtclub Mamilanji in Chelsea, London, am 3. Mai 2007

Imago Kate Middleton nach einem Clubbesuch in London, 2007