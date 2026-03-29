Davina McCall erinnert sich an schwere Zeit nach Hirn-OP

Davina McCall hat in der "Heart Radio Breakfast Show" am Freitag offen über die schweren Folgen ihrer Hirntumor-Operation gesprochen, die sie Ende 2024 durchlief. Die 58-Jährige war zu Gast bei ihrem Co-Moderator Jamie Theakston und erzählte, wie massiv ihr Gedächtnis nach dem Eingriff beeinträchtigt war. "Mein Gedächtnis spielte absolut verrückt", erinnerte sich die Moderatorin. "Ich dachte, ich hätte fortgeschrittenes Alzheimer. Ich wusste nicht, dass ich operiert worden war, ich dachte, ich wäre in Amerika, weil ich in einem Ort namens Cleveland Clinic war." Jamie, der damals Nachrichten von ihr erhielt, war völlig verwirrt und besorgt über das, was sie ihm schrieb. "Ich dachte mir: Was zum Teufel, wovon redest du?", gestand der 55-Jährige in der Show.

Die TV-Moderatorin berichtete weiter, dass sie sogar ihrer Agentin kurz nach der Operation geschrieben habe, um sie daran zu erinnern, dass sie eine Auszeit brauche. Ihr Ehemann Michael Douglas habe schließlich das Krankenhauspersonal gebeten, ihr das Handy wegzunehmen, um weitere verwirrende Nachrichten zu verhindern. Bei dem Eingriff war ein gutartiger, aber seltener Tumor, ein sogenannter Kolloidzysten, aus ihrem Gehirn entfernt worden. Doch kaum hatte sich Davina von dieser Operation erholt, folgte im Oktober 2025 der nächste Schock: Die Diagnose Brustkrebs, nur zwei Monate nachdem sie noch eine Mammographie gemacht hatte. "Es fühlte sich an, als würde mich das Universum ins Gesicht schlagen", sagte sie und appellierte an alle Frauen, sich selbst regelmäßig zu untersuchen.

Die Moderatorin, die seit über drei Jahrzehnten ein anstrengendes Arbeitspensum mit Shows wie "Big Brother", "The Masked Singer" und "My Mum, Your Dad" bestreitet, hatte nach den Diagnosen bereits angekündigt, in Zukunft nur noch an vier Tagen pro Woche zu arbeiten. Nach Jahren, in denen Veränderung ihr Angst machte und sie stets im Status quo Sicherheit suchte, habe sie nun erkannt, dass ihr größtes persönliches Wachstum aus schwierigen Phasen entstanden sei. Am Donnerstag erhielt die dreifache Mutter nun endlich eine erleichternde Nachricht: Ein aktueller Scan zeigte, dass "nichts mehr da ist". Trotz der positiven Entwicklung gaben Davina und Jamie, der vor zwei Jahren an Kehlkopfkrebs erkrankte, zu, dass sie vor jedem Check-up unter Angst leiden.

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Getty Images Bei den NTA’s 2025 in London: Davina McCall auf dem roten Teppich

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Getty Images Davina McCall und Michael Douglas bei Pete Tongs "Ibiza Classics" 10th Anniversary Show in der Royal Albert Hall, London

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Getty Images Davina McCall bei den NTA's 2025 in der O2 Arena in London