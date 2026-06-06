Cassie holt zum Gegenschlag gegen Escort-Kläger aus

Cassie (39) bekommt im Rechtsstreit gegen den ehemaligen Escort Clayton Howard unerwartete Unterstützung: Francyna Owens, die Ex-Freundin des Klägers, hat sich nach eigenen Angaben bei Cassies Team gemeldet und brisante Informationen über Clayton geliefert. Laut einem Bericht von TMZ erklärte Francyna gegenüber Cassies Anwälten, Clayton habe eine Vorgeschichte mit angeblich haltlosen Klagen und führe selbst gerade einen Rechtsstreit gegen sie. Cassies Team soll diese Informationen aufgegriffen und in einem Antrag auf Abweisung der Klage verwendet haben.

In dem Antrag beschreibt Cassie den Escort als jemanden, der mit dem Rechtssystem bestens vertraut sei und es nutze, um "persönliche Fehden auszutragen und vermeintliche Ungerechtigkeiten zu ahnden". Die Sängerin wirft ihm ein "Muster missbräuchlicher und haltloser Klagen" vor, die er in den vergangenen Jahren gegen verschiedene Personen und Organisationen eingereicht haben soll. Ebenfalls bereits bekannt: Clayton soll 2023 eine unterstützende Textnachricht an Cassies Ehemann Alex Fine geschickt haben, in der er schrieb, er wisse, "dass die Wahrheit deiner Frau zu 100 Prozent stimmt". Diese Nachricht hatte Cassie ebenfalls in einem früheren Schriftsatz als Beleg angeführt, um Claytons aktuelle Klage zu entkräften.

Clayton hatte Cassie und Sean "Diddy" Combs (56) in einer Bundesklage beschuldigt, ihn zu sexuellen Handlungen gezwungen und ihm so ernsthaften psychischen Schaden zugefügt zu haben. Er behauptet außerdem, sich bei Cassie mit einer Geschlechtskrankheit infiziert und sie geschwängert zu haben. Cassie hatte sich in der Vergangenheit ihrerseits mit schweren Missbrauchsvorwürfen gegen Diddy an die Öffentlichkeit gewandt und schließlich außergerichtlich einen Vergleich mit dem Musikmogul erzielt. Clayton hatte im vergangenen Jahr im Strafprozess gegen Diddy ausgesagt.

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Getty Images Cassie Ventura, 2015

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Getty Images Cassie Ventura, Sängerin

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Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im Mai 2015 in Las Vegas