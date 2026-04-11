Schlechte Wahl: Sam Dylan kritisiert die Reality-Awards-Jury

Sam Dylan (35) ist für die Reality Awards 2026 in der Kategorie "Dramaqueen des Jahres" nominiert – und damit so gar nicht zufrieden. Aber nicht wegen der Kategorie an sich, wie er im Promiflash-Interview verrät: "Dass ich nicht als 'Realitystar des Jahres' nominiert bin, das ist eigentlich schon ein Skandal, finde ich. Ich halte dann dieses Jahr nur für 'Dramaqueen des Jahres' her." Er kritisiert die Jury der Preisverleihung und kann deren Entscheidung eher weniger nachvollziehen: "Ich finde, bei 'Realitystar des Jahres', da müssen ganz andere Leute nominiert sein, und ich finde, die Jury hat da nicht so einen guten Job gemacht."

Damit nicht genug: Auch über Nominierungen in weiteren Kategorien hat er etwas zu bemängeln: "Es tut mir leid, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wer da teilweise nominiert ist bei 'Sexytime des Jahres', da denkt man sich: 'Wer ist denn das?'" Zum Vergleich zog Sam sogar die Oscars heran: "Bei den Oscars sind jetzt auch nicht Leute nominiert, die man nicht kennt. Da war ich ein bisschen enttäuscht." Seine eigenen Gewinnchancen in der Kategorie "Dramaqueen des Jahres" schätzt er eher bescheiden ein. "Ich glaube, Ariel macht das", überlegt Sam. Seinen weiteren Mitbewerber, Jonny Jaspers (33), sieht er dagegen chancenlos: "Der dritte Nominierte – den habe ich auch schon wieder vergessen –, der hat gar keine Chance."

Neben Sam stehen auch zahlreiche andere bekannte Gesichter auf der Nominiertenliste. Das gab RTL vor wenigen Tagen bekannt. In der Kategorie "Lovestory des Jahres" konkurrierten Dennis Lodi (30) und Tara Tabitha (33), Jennifer Degenhart (28) und Marvin Kleinen sowie Jermaine Diallo und Linda Braunberger (25) um den Titel. Für "Beef des Jahres" gingen unter anderem Julian F.M. Stoeckel (39), Dilara Kruse und Sandra Sicora (33), Kim und Fiona aus Princess Charming sowie Luigi Birofio (26) und Paulina Ljubas (29) ins Rennen. Und beim "Emotionalsten Moment" wurden Vanessa Nwattu (26), Vanessa Borck (29) und Martina Voss-Tecklenburg (58) nominiert. Wer das Rennen macht, wird sich am Donnerstag, dem 16. April 2026 entscheiden.

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Imago Sam Dylan bei der Kino-Preview von "Kampf der RealityAllstars" am 08.04.2026 in Köln

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Imago Sam Dylan, März 2026

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Imago Sam Dylan beim Deutschlandpremieren-Event von "Jurassic World Rebirth" im Zoo Palast Berlin