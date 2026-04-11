Sharon Stone spult nun vor: Schluss mit heißen Sexszenen

Sharon Stone (68) hat mit freizügigen Szenen im TV endgültig abgeschlossen – und greift inzwischen konsequent zur Vorspultaste. In der US-Sendung "CBS Mornings" erklärte die Schauspielerin, dass sie intime Momente in Filmen und Serien heute kaum noch erträgt. Vor allem die Art, wie Sexualität aktuell inszeniert wird, störe sie massiv. Im Talk mit Moderatorin Gayle King betonte Sharon, dass sie mit ihrer neuen Rolle in der Skandalserie "Euphoria" zwar kein Problem hat, aber mit vielen anderen Darstellungen von Sex auf dem Bildschirm nichts mehr anfangen kann.

"So oft jetzt, wenn Sexszenen im Fernsehen kommen, spule ich vor. Ich will das nicht sehen", stellte Sharon in dem Interview klar. Sie habe keine Lust mehr auf "offensichtliche, harsche Sexualität", die ihr aus vielen Produktionen entgegenschlägt. Im Gespräch erinnerte sie sich auch an ihren eigenen Kultmoment im Erotikthriller "Basic Instinct" von 1992. Die berühmte Verhörszene, in der sie für einen Sekundenbruchteil unten ohne zu sehen ist, beschreibt Sharon als Spiel mit Fantasie und Andeutung. Genau das mache für sie echte Anziehung aus: dieses Gefühl von Geheimnis, Neugier und Sehnsucht, statt plumper Zurschaustellung.

Im Gespräch mit Gayle King (71) sprach die Hollywoodikone zudem offen über die düsteren Folgen, die der Film für ihr Privatleben hatte. Sharon erzählte, dass sie nach "Basic Instinct" sogar das Sorgerecht für ihr Kind verlor. In einem Sorgerechtsprozess sei ihr Sohn auch in den Zeugenstand gerufen und gefragt worden, ob seine Mutter "Sexfilme" drehe – eine Erfahrung, die sie als zutiefst unangebracht schilderte. Außerdem habe sie erlebt, dass Menschen sie im Alltag plötzlich "grausam und unfreundlich" behandelten, als wäre sie eine vulgäre Frau, nur weil sie eine Rolle gespielt hatte. "Ich habe vor 30 Jahren eine Figur gespielt. Werdet erwachsen", stellte sie klar. Heute greift sie zu Hause einfach selbst zur Vorspultaste, wenn ihr eine Szene nicht gefällt.

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Getty Images Sharon Stone bei den AARP Movies for Grownups Awards im Beverly Wilshire Hotel, Beverly Hills, 10. Januar 2026

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