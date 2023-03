Wegen "Basic Instinct": Sharon Stone verlor das Sorgerecht

Sie macht den Film dafür verantwortlich! Sharon Stone (65) hat drei Söhne. Ihren ältesten Spross Roan adoptierte die Schauspielerin mit ihrem damaligen Ehemann Phil Bronstein – die zwei jüngeren später im Alleingang. Als es zur Scheidung im Jahr 2004 gekommen war, verlor die US-Amerikanerin das Sorgerecht für Roan an ihren Ex-Partner. Was ihre Rolle im Erotik-Thriller "Basic Instinct" damit zu tun hatte, verrät Sharon jetzt!

Im Podcast "Table for Two with Bruce Bozzi" berichtet die 64-Jährige, dass der Richter ihren kleinen Sohn damals fragte: "Weißt du, dass deine Mutter Sex-Filme dreht?" Durch die Rolle, die sie zum Sexsymbol eines ganzen Jahrzehnts machte, soll ihr die der guten Mutter schlichtweg abgesprochen worden sein. "Die Leute laufen heute im normalen Fernsehen unbekleidet herum. Von mir sah man damals vielleicht eine Sechzehntelsekunde möglicher Nacktheit und ich verlor das Sorgerecht für mein Kind", erklärt die "Total Recall"-Darstellerin weiter.

An dem Verhältnis zwischen Mutter und Sohn hat dieser Gerichtsstreit jedoch offenbar nichts verändert. Via Instagram postete die 90er-Jahre Ikone im vergangenen Dezember einen Schnappschuss. Darauf sind Roan, Quinn und Laird vor dem Weihnachtsbaum zu sehen. Das Foto liegt aber schon ein paar Jährchen zurück. Inzwischen sind Sharons Söhne junge Erwachsene, auf dem Pic strahlen sie aber noch als Kinder in die Kamera. "Wer erinnert sich noch an Hot-Weels-Weihnachten?", schrieb Sharon zu dem Beitrag.

Anzeige

Instagram / sharonstone Sharon Stones Sohn Roan Joseph

Anzeige

Getty Images Sharon Stone mit ihrem Sohn Roan

Anzeige

Instagram / sharonstone Sharon Stone mit ihrer Familie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de