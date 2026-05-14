Extensions: Sharon Stone überrascht mit langen Haaren

Sharon Stone (68) sorgt mit einem unerwarteten Haar-Makeover für Staunen auf dem roten Teppich! Beim TCM Classic Film Festival im Egyptian Theatre in Hollywood zeigte sich die Schauspielerin plötzlich mit einer deutlich längeren Mähne als gewohnt. Die sonst für ihren kurzen Bob und frech zurückgekämmte Pixie-Cuts bekannte Hollywoodikone trug ihre goldblonden Strähnen nun locker über die Schultern hängend, sanft geföhnt und in weichen C-Curls gestylt. Dazu kombinierte Sharon einen eleganten weißen Anzug mit offenem Blazer, passender Weste und schicken Gucci-Loafern – ein Look, der ihren neuen Style perfekt in Szene setzte, wie Rush im Gespräch mit Hairstylistin Tina Farey herausstellte.

Die Haarexpertin Tina Farey schwärmte im Interview mit Rush von Sharons frischer Frisur und verglich sie mit ihrem legendären Look aus den 90ern. Sie erklärte, Sharon habe ihren Bob gegen einen kaschmirblonden Ton mit soften, mehrdimensionalen Highlights getauscht. Beige, Karamell- und Honig-Nuancen sollen dem Haar mehr Tiefe und Bewegung geben. Damit der Style so voluminös wirkt, komme es laut Tina vor allem auf die strategische Platzierung der Highlights und das angesagte C-Curl-Blow-out an, bei dem die Spitzen nach innen fallen. Die neue Länge umspielt ihr Gesicht, während der Mittelscheitel und die sanften Stufen ihre markanten Gesichtszüge hervorheben. Lange bleibt der Look allerdings nicht: Nur wenige Tage später zeigt sich Sharon in der Show "Jimmy Kimmel Live!" wieder ganz im typischen Slicked-Back-Bob.

Sharon Stone ist seit ihrem radikalen Haarschnitt Ende der 90er eng mit kurzen Styles verbunden – vom frechen Pixie bis zum sleek zurückgelegten Bob. Die längere Mähne knüpft an frühere Epochen an und unterstreicht, wie spielerisch die Schauspielerin mit Wandel und Selbstinszenierung umgeht. Privat setzt Sharon häufig auf unkomplizierte Beauty-Routinen und natürliche Texturen; auch ihr jüngster Auftritt blieb beim Make-up bewusst zurückhaltend und ließ den neuen Blondton wirken. Bekannt dafür, Looks je nach Anlass schnell zu wechseln, greift die Hollywoodikone immer wieder zu Extensions, um zwischen kurz und lang zu variieren, ohne ihre Basisfrisur dauerhaft zu verändern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Premiere von "The Misfits": Sharon Stone beim TCM Classic Film Festival im Egyptian Theatre, Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon Stone spricht beim Screening von "The Misfits" beim TCM Classic Film Festival im Egyptian Theatre in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon Stone bei der LACMA-Eröffnungsgala der David Geffen Galleries in Los Angeles am 16. April 2026