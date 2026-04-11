Therapeut warnte Serkan Yavuz vor der Beziehung mit Vanessa

Die Premiere von Sam Dylans (35) neuer Reality-Talkshow "Nightfever" hatte es in sich: Serkan Yavuz (33) traf dort erstmals seit der Trennung auf seine Ex Vanessa Brahimi – völlig überraschend und ohne Vorwarnung. Dennoch zeigte sich der Realitystar offen. Er sprach über seine Beziehung zu der Influencerin und beschrieb, wie intensiv die erste Zeit zwischen ihnen war und welche Fehler er aus heutiger Sicht erkennt. So gab er zu, sich nach dem Liebes-Aus mit Ex-Frau Samira direkt in die neue Beziehung gestürzt zu haben. Besonders brisant: Nach einem gemeinsamen Trip mit Vanessa nach Lappland habe sogar sein Therapeut das Gespräch mit ihm gesucht. "Herr Yavuz, glauben Sie mir, Sie versuchen eine Lücke zu füllen, um Dinge zu kompensieren, die vielleicht noch gebrochen sind", zitierte Serkan dessen Worte.

Serkan beschrieb, wie schnell die Gefühle hochkochten – inklusive großer Gesten und einer Flut an Liebesbekundungen: "Wir waren wie Zwölfjährige. Wir haben uns gelovebombt. Ich habe ihr solche Texte geschrieben." Insgesamt habe er 27 Liebesbriefe an die Reality-Bekanntheit verfasst. Heute erkenne er, dass genau darin auch das Problem gelegen habe. Weiter erklärte Serkan: "Ich bin ja auch in Therapie. Man muss sich eingestehen, dass man mal Rückschläge hat." Er habe mit Vanessa seine "kaputte Welt wieder zusammenbauen" wollen, Dinge verdrängt und sich in eine vermeintlich glückliche Zeit zurückträumen wollen. Auch Reality-Kollegin Cecilia Asoro (29) saß in der Runde und nannte Serkans Verhalten klar Lovebombing – eine Einschätzung, die er nicht abstritt.

Doch die Sendung bot noch mehr Zündstoff: Vanessa erhob in "Nightfever" überraschend den Vorwurf, Serkan habe sie während ihrer Beziehung mit einer anderen Frau betrogen. "Mir wurde nach der Trennung gesagt, dass Serkan zeitgleich eine andere Freundin hat. Die Freundin hat sich aufgeregt, dass er mit mir in Lappland war", offenbarte die einstige Sommerhaus der Normalos-Kandidatin. Angeblich habe sich die besagte Frau vor allem über ein Kuschelfoto aufgeregt, das Vanessa schlafend an Serkan angelehnt im Flugzeug zeigt. Sie berichtete zudem, dass die Person, die das Bild gemacht hatte, von Serkan mit rechtlichen Konsequenzen bedroht worden sei. Der Realitystar dementierte die Vorwürfe jedoch entschieden: "Es gibt niemanden, ich mache doch nicht 20 Mal den gleichen Fehler."

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Joyn Serkan Yavuz bei "Das große Promi-Büßen" 2025

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Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, Influencerin

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Promiflash Vanessa Brahimi, Sam Dylan und Serkan Yavuz in der Reality-Talkshow "Nightfever"