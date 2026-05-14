Geflirtet? PG-Gök und Vanessa Brahimi geraten aneinander

Bei Prominent getrennt kommt es in der dritten Folge zu einem hitzigen Aufeinandertreffen. Neuzugang Vanessa Brahimi trifft dort auf Göktug Göker – und die beiden verbindet offenbar eine gemeinsame Vergangenheit. Denn schon in der Folge davor wurde enthüllt, dass sie sich auf einem Festival begegnet sind und Vanessa dort angeblich mehr von ihm gewollt haben soll. Als das Thema in der Runde erneut aufkommt, wird es laut: Die Reality-Bekanntheit bestreitet die Vorwürfe vehement und es kommt zu einem heftigen Streit zwischen den beiden.

Gök ergreift in der Diskussionsrunde das Wort und behauptet, Vanessa sei auf dem Festival die ganze Zeit sehr nah bei ihm gewesen. "Hätte ich das zugelassen, hätten wir rumgemacht. Sie hat gesagt: 'Schlaf heute Nacht bei mir' und ich habe gesagt: 'Ich schlafe heute Nacht nicht bei dir'", schildert er die Situation. Vanessa hingegen beteuert, sie sei betrunken gewesen und könne sich an viele Details schlicht nicht erinnern. "Ich war betrunken, ich weiß es doch nicht mehr. Ich war komplett voll", erklärt sie. Auf die Frage einer Mitstreiterin, ob da mehr zwischen den beiden gewesen sei, reagiert sie mit einem klaren "Nein!" und schwört auf ihre Großmutter, dass sie das von Göktug Geschilderte nie gesagt habe. Der Streit eskaliert vollends, als Vanessa dem Realitystar vorwirft, er mache eine Show für die Kameras. "Rede doch nicht so über mich, als wäre ich eine Prostituierte", wirft sie ihm vor. Als Göktug behauptet, sie habe sogar versucht, ihn zu küssen, rastet sie aus: "Das ist eine Lüge! Ich habe nie versucht, dich zu küssen, und ich wollte auch nie irgendwo mit dir schlafen."

Schon vor Vanessas Einzug hatte das Thema in der Villa bereits für Krach gesorgt. Als Göks Ex Rebecca erfuhr, dass Vanessa Brahimi ausgerechnet mit ihr und Richards Ex Richard Sternberg ein Zimmer teilen sollte, riss ihr die Hutschnur. "Oh mein Gott, das ist ein Scherz. Die wollte mit Gök bumsen", platzte es damals aus Rebecca heraus. Göktug selbst winkte nur ab und meinte: "Das ist gerade richtig unnötig." Im Einzelinterview hatten Rebecca und Göktug die Geschichte dann unterschiedlich dargestellt. "Auch wenn wir getrennt sind, hat er mich angerufen und hat zu mir gesagt: 'Die Vanessa hat mich angebaggert' und 'Die Vanessa wollte mit mir aufs Hotelzimmer gehen'", sagte Rebecca. Göktug bremste sie jedoch und entgegnete: "Ich habe gesagt, wir haben uns gut verstanden." Doch Rebecca ließ nicht locker: "Und dass sie mit dir bumsen wollte. Das hast du mir erzählt. Komm einfach auf den Punkt." Später wurde es noch derber: Rebecca schoss gegen Vanessa und sagte: "Wie so eine kleine Escort-Bitch einfach. Die soll sich trauen, hierherzukommen."

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Collage: Instagram / goekbreezy, IMAGO / Future Image Göktug Göker und Vanessa Brahimi Collage

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RTL Gök Göker und Rebecca Ries bei "Prominent getrennt"

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Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, Reality-TV-Sternchen