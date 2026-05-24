Fans entzückt: Serkan & Samira Yavuz rühren mit Familienfoto

Für Tochter Nova gibt es im Hause Yavuz einen besonderen Grund zum Feiern: Das Mädchen ist vier Jahre alt geworden. Anlässlich des Geburtstags hat Serkan Yavuz (33) seiner Kleinen nun auf Instagram einen herzerwärmenden Beitrag gewidmet – und dabei einen Schnappschuss geteilt, der seine Fans in helle Begeisterung versetzt. Auf dem Foto posieren er und seine Ex-Frau Samira Yavuz (32) gemeinsam mit den beiden Töchtern Nova und Valea. Ein seltener Anblick, der in der Kommentarspalte für jede Menge Reaktionen sorgt.

Die Follower der beiden Realitystars überschlagen sich vor Begeisterung. Viele nutzen die Gelegenheit, um dem Geburtstagskind zu gratulieren. "Wie schön es ist, euch auf einem Bild zu sehen. Happy Birthday, Nova", schreibt ein Fan. Ein anderer kommentiert: "Was ein schönes Foto von euch allen." Besonders viel Zuspruch bekommt das Paar aber auch für den respektvollen Umgang miteinander nach der Trennung. "Schön, wie ihr das zusammen rockt", heißt es in einem Kommentar. Und auch dieser Eintrag bringt die Stimmung der Community auf den Punkt: "Wunderschön, dass Eltern trotz Trennung so miteinander umgehen, zum Wohle ihrer Kinder."

Dass Serkan und Samira trotz ihrer Trennung harmonisch füreinander da sind, haben sie bereits in der Vergangenheit deutlich gemacht. In ihrem Podcast "Main Character Mode" sprach Samira zuletzt offen darüber, wie wichtig ihr gemeinsame Traditionen für die Töchter sind – und dass es ihr am Herzen liegt, den Kindern einen guten Umgang miteinander vorzuleben. Das gemeinsame Geburtstagsfoto für Nova zeigt nun einmal mehr, dass die beiden diesen Anspruch in die Tat umsetzen.

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025