Trennung von Iris Katzenberger: Stefan bricht sein Schweigen

Es ist offiziell: Iris Katzenberger (58) und Stefan Braun haben sich getrennt. Die Reality-Mama machte das Liebes-Aus am Donnerstag auf Instagram öffentlich – nach einem gemeinsamen Trip an den Gardasee, der zur entscheidenden Zäsur wurde. In einem Statement gegenüber RTL spricht Stefan erstmals offen über seine Gefühle nach dem Beziehungs-Aus und macht deutlich, dass ihn die Trennung von der Mutter von Daniela Katzenberger (39) alles andere als kaltlässt. "Aus meiner Sicht haben Iris und ich immer noch und nach wie vor die gleiche Vorstellung von Partnerschaft und Beziehung", betont er.

Gleichzeitig beschreibt er, was zuletzt zwischen ihnen fehlte: "Iris ist eine ganz tolle Frau mit dem Herz am rechten Fleck", betont er – doch mangelnde Gespräche hätten zunehmend für Distanz gesorgt. "Unsere Werte sind Treue, Humor, Ehrlichkeit und Zusammenhalt... wir sind ja nicht umsonst in einer nicht einfachen Lebensphase zusammengekommen und haben uns beidseitig sehr viele schöne und unvergessliche Momente bereitet", blickt er zurück. Am Ende sei vor allem eines zerbrochen: "Wir beide fühlen uns aktuell vom Gegenüber nicht verstanden. Daher diese einvernehmliche Trennung", so Stefan.

Auch Iris äußerte sich offen zu der Trennung und betonte, dass es bei ihrem Liebes-Aus kein böses Blut gebe. "Wir haben uns im Guten getrennt und blicken beide nach vorne. Ich wünsche Stefan von Herzen alles Gute für seinen weiteren Weg – vor allem Glück und Zufriedenheit", erklärte die Ex-Dschungelcamperin auf ihrem Instagram-Account. Sie habe das Thema schon länger mit sich herumgetragen und sich Zeit genommen, ihre Gedanken zu sortieren. Sie stellte klar: "Manchmal entwickelt man sich einfach in verschiedene Richtungen – und genau das ist bei uns der Fall."

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IMAGO / APress Iris Klein und Stefan Braun, März 2025

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IMAGO / BOBO Stefan Braun und Iris Klein bei "The Ultimate Hype"

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IMAGO / Gartner Stefan Braun und Iris Katzenberger, März 2025