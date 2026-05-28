Zweite Hochzeit: Konsti und Jessi Streifling geben Update

Jessica und Konstantin Streifling stehen vor einer süßen, aber kniffligen Zukunftsplanung: Das aus Love Is Blind Germany bekannte Ehepaar, das sich in der Netflix-Kuppelshow kennengelernt und verliebt hat, wollte eigentlich eine zweite, größere Hochzeit feiern. Doch im Promiflash-Interview verraten die beiden jetzt, dass ihre Pläne ins Wanken geraten sind. Denn neben dem Traum von einer erneuten Feier im großen Stil steht für Jessica und Konstantin auch der Wunsch nach Nachwuchs ganz oben auf der Liste – und beides gleichzeitig kommt für die TV-Stars offenbar nicht infrage.

Im Interview erklärt Jessica offen, dass sie zwischen Baby und zweitem Ja-Wort hin- und hergerissen ist. "Es gibt noch nicht so richtig ein Update. Wir sind noch ein bisschen am Schwanken. Auf der einen Seite steht das Kinderthema, auf der anderen Seite noch eine Hochzeit", beschreibt sie ihre aktuelle Gefühlslage. Eines steht für die Influencerin aber fest: "Ich werde aber garantiert nicht mit einem dicken Bauch heiraten." Wie sie weiter sagt, sei die große Frage deshalb, was nun zuerst passieren soll. Mehr Details zu konkreten Plänen gibt es aktuell nicht. "Da gibt's nicht viel mehr zu erzählen", meint Jessica. Konstantin ergänzt dafür mit einem Augenzwinkern: "Wir üben fleißig und mal gucken."

Für Fans des Paares ist das Privatleben der beiden besonders spannend, weil Jessica und Konstantin seit ihrem Kennenlernen bei "Love Is Blind Germany" als echtes Traumpaar gelten. Die beiden entschieden sich in der Show füreinander und wagten danach den Schritt vor den Traualtar – ganz ohne sich vorher klassisch gedatet zu haben. Seitdem lassen sie ihre Community in den sozialen Medien regelmäßig an ihrem gemeinsamen Alltag teilhaben. Dort zeigen sie sich meist gut gelaunt, teilen Einblicke aus ihrer Wohnung, Pärchenmomente und Reisen – thematisieren jedoch auch die schweren Schicksalsschläge, die sie als Paar bereits gemeinsam durchstehen mussten.

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Imago Konstantin und Jessica Streifling bei der Premiere des Netflix-Dokumentarfilms "Poldi", Mai 2026

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Netflix Konstantin und Jessi, "Love Is Blind: Germany"-Paar

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Imago Konstantin und Jessica Streifling beim WDR-"Kölner Treff", Februar 2026