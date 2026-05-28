Das ist sein Tabu: Darüber würde Elton niemals Witze reißen

Bei der Premiere der siebten Staffel von LOL: Last One Laughing hat Moderator Elton (55) im Promiflash-Interview eine klare Grenze gezogen: Witze über Menschen mit Behinderung kommen für ihn nicht infrage. Auf die Frage, wo er beim Thema Humor seine persönliche Grenze ziehe, antwortete er offen und ehrlich. Für ihn sei das Thema eindeutig: "Leute mit Handicap zum Beispiel. Fühle ich nicht, sollte man keine Witze drüber machen."

Gleichzeitig räumte der Comedian ein, dass es in dieser Debatte durchaus unterschiedliche Sichtweisen gibt. Manchen Betroffenen sei es sogar ein Anliegen, nicht ausgegrenzt zu werden – auch beim Humor. "Einige sagen tatsächlich: 'Ey, wenn ihr uns ausgrenzt, solange der Witz in Anführungszeichen nicht beleidigend ist, kann man auch Witze über Leute mit Handicap machen'", so Elton. Er persönlich wolle diese Grenze aber dennoch nicht überschreiten: "Ich persönlich würd's nicht tun." Und wer es trotzdem tue, den wolle er dafür nicht verurteilen: "Wenn's aber Leute machen, würde ich die nicht sofort bestrafen", betonte er. Witze über Blondinen findet er allerdings bis heute lustig.

Elton, der mit bürgerlichem Namen Alexander Duszat heißt, ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen Unterhaltungsbranche. Beim Amazon-Prime-Format "LOL: Last One Laughing", bei dem Comedians versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, war er bereits bei mehreren Staffeln dabei. Mit seiner Mischung aus Selbstironie und warmherzigem Humor hat er sich über die Jahre ein treues Publikum aufgebaut.

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Imago Elton bei der Premiere der 7. Staffel von LOL: Last One Laughing in der Astor Film Lounge, München, 13.05.2026

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Imago Olaf Schubert, Michelle Hunziker, Max Giermann, Elton, Tedros Teddy Teclebrhan und Michael Bully Herbig bei der LOL-Premiere in München

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Amazon Prime "LOL: Last One Laughing"-Cast, Staffel 7