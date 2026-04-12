"Beängstigend": Lucy Liu erhielt falsche Brustkrebsdiagnose

In den 1990er Jahren machte Lucy Liu (57) eine erschreckende Erfahrung, die sie bis heute beschäftigt. Die Schauspielerin erzählte People in einem exklusiven Interview, dass sie damals einen Knoten in ihrer Brust ertastet hatte. Ihr Arzt habe den Knoten untersucht und ihr mitgeteilt, dass es sich um Krebs handle – ohne weitere diagnostische Maßnahmen wie eine Mammografie oder einen Ultraschall anzuordnen. Lucy ließ den Knoten daraufhin umgehend operativ entfernen, nur um später herauszufinden, dass er gutartig gewesen war. "Das war beängstigend, denn zu der Zeit waren weniger Informationen verfügbar, weil wir kein Internet hatten", erklärte die 57-Jährige.

Obwohl eine Freundin ihr damals geraten hatte, eine zweite Meinung einzuholen, habe sie diesen Gedanken schnell verworfen. "Ich dachte mir: 'Was soll das bringen? Der Arzt weiß, wovon er spricht'", gestand Lucy dem Magazin gegenüber. Rückblickend sehe sie diesen Moment aber als wichtigen Wendepunkt in ihrem Leben: "Ich glaube, das war der Beginn meines Verständnisses dafür, wie ich für mich selbst eintreten kann." Bereuen tue sie die damalige Entscheidung nicht. "Ich reflektiere nie mit Bedauern. Ich schaue auf eine Situation und wachse daran", sagte sie.

Heute engagiert sich die Schauspielerin gemeinsam mit dem Pharmaunternehmen Pfizer für die Kampagne "Every Breakthrough Matters", die auf die Bedeutung von Krebsvorsorge und Früherkennung aufmerksam machen soll. "Es geht nicht ums Reparieren, es geht darum, wirklich zu verstehen, was Screening bedeutet, und um Information und Eigenverantwortung", betonte Lucy. Sie möchte andere dazu ermutigen, sich aktiv für ihre eigene Gesundheit einzusetzen. Die Schauspielerin ist Mutter eines Kindes und wurde vor allem durch ihre Rollen in Produktionen wie "Ally McBeal" und Drei Engel für Charlie bekannt.

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Imago Lucy Liu bei einem Mode-Event in Santa Monica im April 2003

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Getty Images Lucy Liu bei den Sag-Aftra Foundation Conversations im Robin Williams Center in New York City am 9. Dezember 2025

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Getty Images Lucy Liu spricht bei der Time Women of the Year Gala 2026 in West Hollywood