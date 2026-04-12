Doch kein Frieden? Tommy Pedroni stichelt gegen Ex Sandra

Zwischen Tommy Pedroni (31) und seiner Ex Sandra Sicora (33) schien eigentlich längst Ruhe eingekehrt zu sein – doch nun sorgt der Realitystar mit einer Instagram-Fragerunde für Aufsehen. Dort stellte ein Follower ihm die Frage, ob er lieber eine Woche mit seinem Erzfeind Luigi Birofio (26) oder mit Sandra verbringen würde. Tommys Antwort ließ nicht lange auf sich warten: "Boa – eine Woche mit Gigi." Ein klarer Seitenhieb gegen seine Ex-Freundin, obwohl er seit Germany Shore mit Gigi im Clinch liegt.

In derselben Fragerunde machte Tommy kein Geheimnis daraus, wie es um seine Beziehung zu seinem Reality-TV-Kollegen steht. Als er gefragt wurde, ob er lieber einen Urlaub mit Gigi oder mit Aleks Petrovic verbringen würde, fiel die Wahl eindeutig auf Aleks. "Gigi hat Sachen gemacht, da habt ihr noch keine Ahnung... Habe ein persönliches Problem mit ihm", schrieb Tommy in seiner Story. Dass er trotz dieser offensichtlichen Abneigung Gigi vor Sandra wählt, macht deutlich, wie der Realitystar derzeit über seine Ex denkt. Sandra nahm das Ganze jedoch mit Humor und reagierte mit den Worten: "Ach nö... Hätte mich so drauf gefreut." Außerdem fragte sie ihre Follower augenzwinkernd: "Meint ihr, er hat trotzdem für mich gevotet?" Dies ist eine Anspielung auf die Reality Awards.

Tommy und Sandra lernten sich durch das TV-Format Temptation Island VIP kennen und waren eine Zeit lang ein Paar. Nach der Sendung gingen die beiden jedoch getrennte Wege. Mittlerweile hat er jedoch in Influencerin Paulina Ljubas (29) sein großes Glück gefunden. Die beiden sind in diesem Herbst drei Jahre zusammen. In derselben Fragerunde gab Tommy auch einen seltenen Einblick in seine Zukunftspläne mit Paulina. Offen wie nie verriet der Realitystar, dass er sich tatsächlich vorstellen konnte, mit der Influencerin den Bund der Ehe einzugehen: "Die einzige Person, bei der ich das habe, ist mit Paulina. Wenn der richtige Zeitpunkt kommt, wird es passieren. Ihr werdet zu den ersten gehören, die es wissen werden."

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Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Reality-TV-Stars

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RTLZWEI Gigi Birofio und Sandra Sicora in "Der Promihof"

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Imago Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Oktober 2025

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