Sandra Sicora verrät: So weit würde sie bei "The Hunt" gehen

Sandra Sicora (33) ist dabei: Die Realitydarstellerin gehört zur Besetzung der neuen ProSieben-Show "The Hunt – Welcher Promi ist leichte Beute?", die ab dem 12. Mai 2026 jeweils dienstags in Doppelfolgen zu sehen ist. Im Gespräch mit Promiflash verriet sie jetzt, dass sie bei dem Format richtig Gas geben will. "Ich würde definitiv alles geben, um nicht gefangen zu werden, vor allem nicht von Leuten, die ich nicht mag", betonte die 33-Jährige.

Auf die Frage, was ihr als Erstes durch den Kopf ging, als sie von "The Hunt" hörte, antwortete Sandra gegenüber Promiflash: "Ich dachte mir direkt: Wie cool, wieder ein neues Format und ich darf Teil davon sein! So was liebe ich natürlich total." Und auch, was ihre Strategie bei der Show angeht, hat die Reality-TV-Bekanntheit eine klare Meinung: "Ich glaube, bei 'The Hunt' braucht man beides: körperliche Fitness und Köpfchen. Nur mit einer Sache alleine kommt man da nicht weit."

Bei "The Hunt" treten prominente Teilnehmer unter besonderen Bedingungen gegeneinander an – körperliche Fitness und mentale Stärke sind dabei gleichermaßen gefragt. Das Format, das Spiel- und Survival-Elemente miteinander verbindet, wurde in Bulgarien gedreht. Neben Sandra sind unter anderem auch Gloria Schwesinger (33), Valentina Principessa, Aaron Koenigs (31), Serkan Yavuz (33), Caro Robens und Cecilia Asoro (30) Teil der acht Folgen umfassenden Staffel.

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Instagram / sandra.sicora Realitystar Sandra Sicora, März 2026

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Imago Sandra Sicora beim Bild-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

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Joyn Der Cast der ersten "The Hunt"-Staffel