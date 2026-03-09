Skelette und Brotdosen: Die skurrilen Sammlungen der Stars

Johnny Depp (62) sammelt mit Vorliebe Tierskelette und Insekten – und das in großem Stil. Was mit einem simplen Taubenskelett begann, entwickelte sich zu einer umfangreichen Kollektion aus Fledermäusen und Käfern, für die der Schauspieler sogar einen Lieblingsladen in Paris hat, berichtet Hello Magazin. Doch damit nicht genug: Zu seinen kuriosen Sammlerstücken zählt auch ein Gemälde des Serienmörders John Gacy, der als Partyunterhalter Pogo den Clown verkörperte. Außerdem besitzt Johnny einen alten Regenmantel von Jack Kerouac und eine Sammlung historischer Lampen. Für seine Tochter soll der Star angeblich sogar ein Sofa aus der Serie Keeping Up with the Kardashians für knapp 6000 Euro gekauft haben.

Auch Dave Bautista (57) pflegt eine außergewöhnliche Leidenschaft: Der ehemalige Wrestler und Guardians of the Galaxy-Star sammelt Vintage-Brotdosen. Seine Begeisterung entdeckte er 2003 nach einer Verletzung bei einem WWE-Kampf, als er begann, auf eBay nach seltenen Exemplaren zu suchen. Die erste Brotdose seiner Sammlung stammte aus seiner Kindheit und zeigte die Serie "Fat Albert" – heute wird sie auf etwa 427 Euro geschätzt. Ein besonderes Schmuckstück ist eine Toppie-Brotdose von 1957 im Wert von rund 13.000 Euro, die damals nur gegen Briefmarken erhältlich war. Emma Roberts (35) wiederum fühlt sich von Puppen magisch angezogen. "Ich bin verrückt nach ihnen – ich liebe sie", verriet die Schauspielerin in einem Hausrundgang für Architectural Digest. Sie hoffe sogar, dass die Puppen sie nachts aufwecken würden, weil das "so aufregend" wäre. Ihr Zuhause bezeichnet sie selbst als "Kabinett der Kuriositäten" und ihr eigenes erwachsenes Puppenhaus.

Amanda Seyfried (40) hat sich ebenfalls der Taxidermie verschrieben und eine regelrechte Menagerie aufgebaut. Wie Johnny hat auch sie einen Lieblingsladen in Paris – das Taxidermiegeschäft Deyrolle. Jedes ihrer präparierten Tiere trägt einen eigenen Namen: Seth MacFarlane (52) schenkte ihr ein Miniaturzebra, außerdem besitzt sie ein Babypferd sowie eine Eule namens Beatrix und ein Küken namens Linda. Das Pferd und das Zebra hören auf die Namen Kevin Sparkle und Antoine Woodberry. Martha Stewart (84) dagegen sammelt Körbe – eine durchaus praktische Leidenschaft, die zu ihrem Ruf als Geschäftsfrau passt. In einem eigens dafür umgebauten Gartenschuppen, den sie "Basket House" nennt, bewahrt sie ihre Sammlung ordentlich auf. Angelina Jolie (50) schließlich hortet antike Dolche und Messer. Die Faszination begann, als sie mit ihrer Mutter im Alter von etwa zwölf Jahren Mittelaltermärkte besuchte. Besonders angetan haben es ihr Exemplare aus dem Mittelalter und der Renaissance sowie Butterfly-Messer, mit denen sie bei Conan O'Brien (62) ihre Künste vorführte.

