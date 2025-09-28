Billie Lourd und Emma Roberts' Kinder sind befreundet

Billie Lourd (33) und Emma Roberts (34) haben nicht nur eine langjährige Freundschaft, die während ihrer gemeinsamen Zeit bei der Serie "Scream Queens" begann, sondern diese scheint sich nun auch auf ihre Kinder zu übertragen. Die beiden Schauspielerinnen treffen sich regelmäßig zu Spieltreffen mit ihren Sprösslingen, berichtet People. Während Billie Mutter der vierjährigen Kingston und der zweijährigen Jackson ist, hat Emma ihren vierjährigen Sohn Rhodes aus ihrer früheren Beziehung mit Garrett Hedlund dabei. "Es ist einfach verrückt, dass die Show vor zehn Jahren lief und unsere Freundschaft über so viel Zeit hinweg Bestand hat", sagte Billie gegenüber dem Magazin.

Bei einer kürzlichen Geburtstagsfeier zeigte sich die enge Verbindung der beiden erneut, als sie sich ohne vorherige Absprache in einem passenden Kostüm-Duo verkleidet hatten. Billie erschien als Tinkerbell, während Emma spontan als Peter Pan auftauchte. "Ich liebe sie einfach so sehr", schwärmte Billie von Emma. Diese Leichtigkeit und der Spaß spiegeln sich offenbar auch in der Dynamik ihrer Kinder wider. Für Billie und Emma scheint es, als ob ihre besonderen Freundschaften ihren Kindern bereits in die Wiege gelegt wurden – ein Promi-Spieltreffen der etwas anderen Art.

Abseits der Treffen mit ihrer besten Freundin genießt Billie ihr Familienleben mit Ehemann Austen Rydell in vollen Zügen und teilt besondere Momente gerne auch mit ihren Fans. Besonders stolz zeigte sie sich kürzlich, als ihr Sohn Kingston das Fahrradfahren ohne Stützräder meisterte – etwas, was Billie selbst erst viel später lernte. Auch das Erbe ihrer eigenen Mutter, der verstorbenen "Star Wars"-Ikone Carrie Fisher (†60), hält sie lebendig. Zum "Star Wars"-Tag veröffentlichte sie ein Foto, auf dem ihre Kinder fasziniert den Auftritt ihrer Großmutter als Prinzessin Leia verfolgten – ein Moment, der die einmalige Verbindung von Familiengeschichte und Hollywood-Glanz ihres Lebens verdeutlicht.

Getty Images Billie Lourd und Emma Roberts, Oktober 2015

Getty Images Emma Roberts, Schauspielerin

David Fisher/REX/Shutterstock/ActionPress Carrie Fisher mit ihrer Tochter Billie Lourd im Juni 2016