Gesang mit Kids: User machen Sarah Engels heftige Vorwürfe

Sarah Engels (33) hat während eines Südafrika-Urlaubs eine lokale Schule besucht und dort gemeinsam mit den Schulkindern gesungen. Den berührenden Moment hielt die Sängerin in einem Video fest und teilte ihn anschließend mit ihren Followern auf Instagram. In dem Clip ist zu sehen, wie sie abwechselnd mit den Kindern ihren ESC-Song "Fire" singt. Dazu schrieb sie: "Musik braucht einfach keine Sprache … sie verbindet. Ich glaube, diesen Moment werde ich echt nie vergessen … diese funkelnden Augen, dieses Lachen, diese pure Freude." Dafür hagelt es aktuell heftige Kritik für die Musikerin. Das Video ist mittlerweile auch nicht mehr auf ihrem Profil zu finden.

Was als herzlicher Moment gedacht war, löste in der Kommentarspalte jedoch auch heftige Kritik aus. Zahlreiche User werfen Sarah vor, die Kinder für ihre eigene Außendarstellung zu instrumentalisieren. "Wäre schön, wenn du fremde Kinder nicht für deine Gesangskarriere instrumentalisieren würdest", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Sehr unangenehm. Kinder werden hier vorgeführt für Promo und den 'guten Zweck'." Wieder andere bemängeln den Fokus des Videos: "Es entsteht ein Bild von 'ich bringe Freude', obwohl es eigentlich um Selbstinszenierung geht." Neben den Lobeshymnen, die die Sängerin in der Kommentarspalte ebenfalls erhält, ist die Kritik also deutlich spürbar.

Besonders scharf wird dabei ein vermeintlicher Widerspruch kritisiert: Sarah hält ihre eigenen Kinder konsequent aus der Öffentlichkeit heraus und zensiert deren Gesichter auf Fotos und Videos – die fremden Schulkinder hingegen sind in dem Clip unzensiert zu sehen. Ein User brachte den Unmut folgendermaßen auf den Punkt: "Die eigenen Kinder schön zensieren [...]. Aber bei fremden Kindern drückt man dann einfach mal beide Augen zu? Interessant, wie flexibel die eigenen Prinzipien plötzlich werden, sobald es nicht mehr um die eigenen geht." Sarah ist Mutter von zwei Kindern und war zuvor mit dem Sänger Pietro Lombardi (33) verheiratet, bevor sie 2021 Julian Engels (32) heiratete. Der Wirbel um das Video kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Sängerin mit ihrem ESC-Beitrag "Fire" einen schweren Stand bei den Fans.

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IMAGO / Panama Pictures Sarah Engels, Sängerin

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Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

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IMAGO / Future Image Sarah Engels, Sängerin

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