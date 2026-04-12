Jodie Fosters Traum: Sie spielte endlich in Jeunet-Film

Jodie Foster (63) hat sich ihren großen Traum erfüllt und mit dem französischen Regisseur Jean-Pierre Jeunet zusammengearbeitet. Die zweifache Oscarpreisträgerin, die schon immer eine große Liebe für französische Filme hegte, hatte lange nach einer Gelegenheit gesucht, in einem französischen Film mitzuspielen. Nachdem sie "Die fabelhafte Welt der Amélie" gesehen hatte, stand für sie fest: Sie wollte unbedingt mit dem Regisseur dieses Films drehen. Als sie wieder einmal in Frankreich war, machte Jodie sich auf die Suche nach Jeunet und sprach ihn direkt an. Sie erklärte ihm, dass sie bereit sei, jede beliebige Rolle in einem seiner Filme zu übernehmen – egal ob groß oder klein.

Gegenüber dem Magazin Total Film erinnerte sich die Schauspielerin an die Begegnung mit dem Filmemacher. "Ich sagte: 'Ich möchte unbedingt einen französischen Film drehen und würde gern in einem deiner Filme mitspielen. Wenn du also eine Rolle in einem deiner Filme frei hast, egal ob klein oder groß, melde dich einfach bei mir.' Und so kam es dann zustande", verriet Jodie. Ihre Initiative zahlte sich aus: Sie erhielt eine Nebenrolle in "Mathilde - Eine große Liebe", in dem sie an der Seite von Audrey Tautou (49) spielte, die bereits in "Die fabelhafte Welt der Amélie" die Hauptrolle übernommen hatte. In der Originalfassung sprach Jodie ihre Dialoge selbst auf Französisch – eine Sprache, die sie fließend beherrscht.

Jodies außergewöhnliche Karriere begann bereits in ihrer Kindheit. Mit nur zwölf Jahren erhielt sie ihre erste Oscar-Nominierung für ihre Rolle in "Taxi Driver". Ihren ersten Oscar gewann sie 1992 für ihre beeindruckende Darstellung in "Das Schweigen der Lämmer". Neben ihrer Arbeit vor der Kamera machte sie sich auch als Produzentin und Regisseurin einen Namen. Anfang der 2000er Jahre, als sie mit Jeunet zusammenarbeitete, war sie in Hollywood längst etabliert und konnte sich ihre Rollen weitestgehend aussuchen. Dass die erfolgreiche Schauspielerin einem Regisseur persönlich hinterherlief, zeigt ihre tiefe Leidenschaft für das französische Kino und ihre Bereitschaft, für ihre Träume einzustehen.

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Getty Images Jodie Foster, 2025

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Getty Images Jodie Foster bei den Golden Globe Awards 2025 in Beverly Hills

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Getty Images Audrey Tautou im März 2015

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