Oktagon-MMA Celebrity Series: Steffen Vogeno trifft auf Tano

Zwei Realitystars zieht es in den Käfig: Steffen Vogeno und Gaetano Milingo, bekannt als Tano, werden in der neuen Oktagon-MMA Celebrity Series aufeinandertreffen. Das Format startet nun in Deutschland, und der professionelle MMA-Kämpfer Max Coga persönlich wählte die beiden als erste Teilnehmer aus. Ein YouTube-Video gewährt dabei schon jetzt einen Blick hinter die Kulissen und zeigt, wie die zwei Are You The One?-Bekanntheiten sich auf den großen Kampf vorbereiten.

Als Tano den Anruf bekommt, dass er antreten darf, betont er: "Let's go. Ich hab richtig Bock, ich werde hart trainieren und der ganzen Arena zeigen, wie krass ich bin." MMA ist für ihn zwar kein völlig unbekanntes Terrain – er interessiert sich schon länger dafür –, Kampfsport hat er aber nie aktiv betrieben. Früher spielte er lediglich Fußball. Seine Freundin Anna freut sich sichtlich für ihn, ist aber auch aufgeregt. "Hör auf! Niemals. [...] Ich habe Herzrasen, ich kann es gerade gar nicht glauben", reagiert sie auf die Nachricht. Im Einzelinterview zeigt sich Tano beeindruckt von Steffens Entscheidung: "Respekt an Steffen, auf jeden Fall. Seine Frau ist hochschwanger, der bekommt ein Kind. Also, Respekt erst mal, dass er überhaupt diese Challenge annimmt, als Anfänger jetzt so einen Weg zu gehen, plus gleichzeitig frisch Vater zu werden."

Auch Steffen selbst lässt keine Zweifel an seiner Bereitschaft: "Ob ich Bock habe, bei Oktagon zu kämpfen? Natürlich habe ich Bock – ich bin auf jeden Fall dabei." Im Bereich MMA hat er nach eigenen Angaben noch kaum Erfahrung gesammelt. Als Kind betrieb er eine Weile Judo, ansonsten ist das Genre für ihn Neuland. Karina Wagner (30), mit der er vor wenigen Tagen den ersten Nachwuchs bekommen hat, steht dem Kampf zwar grundsätzlich positiv gegenüber, macht sich aber trotzdem Sorgen. "Also, ich bin fein damit – aber wenn ich sehe, wie die da kämpfen, macht es mir schon Bauchschmerzen", erklärt sie. Besonders die Härte des Sports beunruhigt sie: "Wenn man diese Kämpfe sieht, und man sieht, da fällt jemand zu Boden und dann wird noch mal nachgetreten. Da möchte man seinen Mann natürlich nicht sehen."

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RTL, RTL Collage: Steffen Vogeno, Tano Milingi

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Instagram / annaoliviax Tano und Anna von "Are You The One", November 2025

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Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, August 2025