"Packte mich": Nina Kristin schildert Details der Übergriffe

Reality-TV-Star Nina Kristin (43) hat in einem emotionalen Interview mit Bild offen über zwei sexuelle Übergriffe gesprochen, die sie im September 2024 auf Mallorca erlebt hat. Der Schock sitzt tief: Bei den Angriffen handelte es sich nicht um einen Unbekannten, sondern um einen Arbeiter, der regelmäßig für sie tätig war. Der Mann wurde inzwischen verurteilt – und Nina bricht ihr Schweigen darüber erstmals öffentlich. "Es war der 15. September 2024, ein Sonntag, etwa gegen 16 Uhr. Ich kam von einer Fahrradtour zurück nach Palma. Es war ein heißer Tag, es war anstrengend. Es war in einer Gasse, wo am Sonntagnachmittag außer Stille keiner war", berichtete sie.

"Auf einmal kam er auf mich zugerannt, packte mich so richtig fest an beiden Oberarmen, zog mich mit Kraft an sich und leckte mir stöhnend den Hals runter. Wie ein wildes Tier. Ich war im Schock, sodass ich mich nicht mehr bewegen konnte", schildert die Unternehmerin. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten später, dass der Täter ihr bereits Stunden zuvor aufgelauert hatte. Nur einen Tag danach folgte der nächste Überfall: "Aus dem Nichts sprang er mir in den Rücken, riss mich zu Boden, presste seine Brust an meinen Rücken, fixierte meine Arme, sodass ich wieder handlungsunfähig war." Nur durch lautes Schreien und die Hilfe eines Bekannten konnte sie sich befreien. Körperlich und seelisch war Nina danach am Ende: "Ich hatte einen Nervenzusammenbruch, habe unaufhörlich gezittert. Mein Nervensystem war im Dauer-Alarmzustand." Der Täter wurde schließlich zu einem Jahr und drei Monaten Gefängnis sowie einem Annäherungs- und Kontaktverbot verurteilt.

Zur Entscheidung, an die Öffentlichkeit zu gehen, erklärt Nina: "Ich wollte es eigentlich nicht öffentlich machen, weil ich nicht als Opfer dastehen wollte. Doch genau in der Woche meiner Hauptverhandlung kam die Story von Collien Fernandes raus. Die Resonanz war so mächtig, dass die Scham die Seite wechseln muss." Den Opferschutz in Spanien bewertet sie dabei im Vergleich zu Deutschland als deutlich besser. Über die Verhandlung sagt die 43-Jährige: "Im Gerichtssaal waren nur Frauen, die Richterin, die Staatsanwältin, selbst die Sekretärin. Das hat sich richtig angefühlt." Bekannt wurde der Fall zunächst durch das Mallorca Magazin.

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Instagram / nina__kristin Nina Kristin im August 2023

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Instagram / nina__kristin Nina Kristin, Realitystar

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