So viel verdient Tom Cruise weiter mit "Mission: Impossible"

Tom Cruise (63) könnte mit der Mission: Impossible-Reihe in Zukunft Milliarden verdienen – und das, obwohl er bereits angekündigt hatte, seine Rolle als Ethan Hunt nach fast drei Jahrzehnten zu beenden. Der Schauspieler verkörperte den Agenten seit 1996 in insgesamt acht Filmen, zuletzt in "Mission: Impossible – The Final Reckoning" im Jahr 2025. Doch bei den "Saturn Awards" Anfang März in Los Angeles deutete Tom nun an, dass die Reihe weitergehen könnte. "Es kommen viele mehr", sagte er auf der Bühne, ohne jedoch zu präzisieren, wie groß seine eigene Beteiligung künftig sein wird. Branchenkenner gehen davon aus, dass der 63-Jährige auch hinter den Kulissen weiter von der Serie profitieren wird.

Ein Insider erklärte, dass Tom durch die Struktur seiner Verträge eng mit dem Erfolg der Reihe verbunden bleibe, selbst wenn er nicht mehr vor der Kamera stehe, berichtet das Magazin OK! "Es wird erwartet, dass Tom weiterhin in erheblichem Maße von dem Franchise profitiert. Mit zusätzlichen Projekten, Spin-offs oder weiteren Fortsetzungen könnte der langfristige finanzielle Gewinn außergewöhnlich sein – wir sprechen über potenzielle Einnahmen, die im Laufe der Zeit in die Milliarden gehen", so die Quelle. Auch Regisseur Chris McQuarrie, der mehrere Teile der Reihe inszenierte, hatte bereits Interesse an einer Fortsetzung bekundet. Bei den "Saturn Awards" bedankte sich Tom bei ihm mit den Worten: "Danke McQ, dass du all die Jahre versucht hast, mich so oft umzubringen. Ich weiß das zu schätzen."

Bei der Preisverleihung wurde "Mission: Impossible – The Final Reckoning" als bester Action- und Abenteuerfilm ausgezeichnet, Tom selbst erhielt den Preis als bester Schauspieler und wurde mit stehenden Ovationen gefeiert. Später kehrte er auf die Bühne zurück, um McQuarrie den "Visionary Award" zu überreichen, was die langjährige kreative Partnerschaft der beiden unterstrich. Noch bei der Premiere des Films im Mai 2025 hatte Tom sich zurückhaltender über die Zukunft der Reihe geäußert und von einem "Höhepunkt nach 30 Jahren" gesprochen. Neben ihm wurden bei der Gala auch James Cameron (71) für "Avatar: Fire and Ash" sowie die Schauspielerinnen Elle Fanning (28) und Sigourney Weaver (76) geehrt.

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Imago Bei den 53. Saturn Awards in Los Angeles: Tom Cruise mit zwei Auszeichnungen

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Getty Images Tom Cruise bei der Premiere von "Mission: Impossible – The Final Reckoning"

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Getty Images James Cameron bei der Europapremiere von "Avatar: Fire and Ash" in Boulogne-Billancourt, Frankreich, am 5. Dezember 2025