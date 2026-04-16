"Digger": Tom Cruise verwandelt sich radikal für neue Rolle

Auf der diesjährigen CinemaCon in Las Vegas sorgte Tom Cruise (63) für einen der meistdiskutierten Momente des Branchenevents. Der Schauspieler präsentierte den ersten Trailer zu seinem neuen Film "Digger". Tom spielt einen exzentrischen, alternden Ölmagnaten aus dem Süden der USA. Für die Rolle hat er sich äußerlich grundlegend verändert: graue Haare, tiefe Gesichtsfalten, ein deutlich sichtbarer Bauch und ein wuchtiger Südstaatenakzent, der an eine überdrehte Comicfigur erinnert. Das Ergebnis ist ein Schauspieler, der auf der Leinwand kaum als Tom zu identifizieren ist. Auf der Bühne zeigte er sich laut People begeistert und sagte über den Film: "Er ist wild, er ist lustig – ich kann es kaum erwarten, dass ihn die Leute sehen."

Hinter dem Projekt steht Alejandro González Iñárritu (62), der für seine Arbeit an Filmen wie "Birdman" und "The Revenant" Oscar-prämierte Anerkennung erhielt. "Digger" wird von den Verantwortlichen als "Komödie von katastrophalem Ausmaß" beschrieben – eine Genrebezeichnung, die für Tom unbekanntes Terrain markiert. Alejandro lobte seinen Hauptdarsteller bei der CinemaCon-Präsentation ausdrücklich für dessen Risikobereitschaft. Tom selbst beschrieb die Erfahrung mit den Worten: "Es hat 40 Jahre gedauert, bis ich etwas so Mutiges ausprobiert habe." Die Figur des Digger Rockwell hat offenbar eine ausgeprägte Vorliebe für Katzen – ein Detail, das dem Film eine zusätzliche absurde Note verleiht. Neben Tom stehen unter anderem John Goodman (73), Sandra Hüller (47), Jesse Plemons (38), Riz Ahmed und Emma D'Arcy (33) vor der Kamera. John spielt den gesundheitlich angeschlagenen US-Präsidenten, der auf Digger Rockwells Hilfe angewiesen ist. Das Ensemble deutet darauf hin, dass Alejandro mit "Digger" mehr als nur eine skurrile Charakterstudie anstrebt.

Das Projekt befindet sich bereits seit neun Jahren in der Entwicklung, Tom war seit sieben Jahren daran beteiligt. Der Trailer löste bei den anwesenden Kinobranchenvertretern eine deutliche Reaktion aus: Tom erhielt stehende Ovationen. Beobachter zeigten sich beeindruckt davon, dass der Schauspieler, der lange vor allem für physisch fordernde Rollen und Stunt-Eskapaden bekannt war, sich nun vollständig in eine groteskhaft überzeichnete Figur fallen lässt. Nach der Präsentation teilte Tom seine Begeisterung auch mit seinen Followern. Auf Instagram veröffentlichte der Mission: Impossible-Star Fotos von der CinemaCon und schrieb dazu, er habe großen Spaß gehabt, dort so viele Freunde zu treffen. Das Kinojahr sei bereits stark gestartet, und er freue sich auf all die Filme, die noch kommen werden.

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Getty Images Tom Cruise stellt bei der CinemaCon im Dolby Colosseum den kommenden Film "Digger" für Warner Bros. vor

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Getty Images Tom Cruise und Alejandro González Iñárritu bei der CinemaCon 2026 in Las Vegas

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Getty Images Tom Cruise und Christopher McQuarrie, Mai 2025