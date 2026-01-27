"Egoistisch": Schießt Tara Tabitha gegen Dschungel-Ariel?

In der Welt des Reality-TVs kommt es immer wieder zu handfesten Auseinandersetzungen – doch nun sorgt Tara Tabitha (32) mit scharfen Worten auf Instagram für Aufsehen. In ihrer Story wetterte sie gegen Personen, die sie für das kaputte Bild der Branche verantwortlich macht. Ohne Namen zu nennen, bezeichnet sie solche Menschen als egoistisch, langweilig und unoriginell. Ein zentrales Thema ihrer Tirade scheint die angebliche Maskerade als Verfechter von Moral und Gerechtigkeit zu sein. Besonders brisant wird es, als Tara auf eine Aufdeckung von Mitstreiter Umut Tekin (28) verweist, der seinerseits nicht mit Kritik zurückhaltend ist. Viele vermuten: Die Spitzen der 32-Jährigen dürften Ariel gelten.

In ihrer Story findet Tara deutliche Worte. "Bah, solche Leute machen Reality-TV echt kaputt. Unter dem Deckmantel 'Verfechter des Rechts' auf jeden Fehler der anderen eindreschen und sich selber als die Allerbeste in Moral und Realness darstellen, ich könnte kotzen. Das ist so ein jämmerliches Schauspiel", schreibt sie auf Instagram. Die Blondine stellt klar, dass in ihren Augen nicht die lauteste Person automatisch recht hat: "Das ist bloß ein Ablenkungsmanöver", behauptet sie weiter und verweist auf "Umut Tekins Aufdeckung", den sie ausdrücklich lobt: "Wenigstens einer, der sich nicht einschüchtern lässt und seinen Mund aufmacht." Zum Schluss legt Tara noch einmal nach und bezeichnet das Verhalten der angesprochenen Person als "egoistisch und unoriginell".

Die Hintergründe der Spannungen reichen tiefer: Ariel und Umut standen sich im Dschungelcamp schon gegenüber, als es um angebliche Absprachen vor Showbeginn ging und Vorwürfe rund um eine mögliche Lovestory-Strategie im Raum standen. Während Ariel sich seitdem gerne als besonders ehrlich und direkt präsentiert, stößt dieses Auftreten offenbar nicht bei allen Kolleginnen auf Zustimmung. Tara, die durch diverse Reality-Formate und als Model bekannt wurde, zeigt auf Social Media ohnehin oft offen, wen sie mag – und wen nicht.

Imago Tara Tabitha bei der Premiere von "Promis unter Palmen", 10. Februar 2025

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Dschungelcamp-Teilnehmerin Ariel, 2026