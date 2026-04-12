Trotz Klage: Prinz Harry und Meghan strahlen auf Event

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) zeigten sich am Freitagabend bestens gelaunt bei einem Netflix-Event in Montecito. Wie Hello! berichtet, feierten die beiden zur zweiten Staffel der Serie "Beef" Seite an Seite mit einigen der größten Namen aus Hollywoods Unterhaltungsbranche. Zu den Gästen des Abends zählten neben Netflix-Chef Ted Sarandos (61) und seiner Frau Nicole Avant auch Katy Perry (41), Ex-Premierminister Justin Trudeau (54) sowie die Schauspieler Oscar Isaac (46), Charles Melton (35) und Nick Kroll (47). Der glamouröse Auftritt fällt jedoch genau auf den Tag, an dem bekannt wurde, dass Harry und sein langjähriger Freund Mark Dyer von der Hilfsorganisation Sentebale verklagt werden.

Laut Gerichtsunterlagen, auf die sich unter anderem Page Six beruft, hat die Charity in London nun rechtliche Schritte eingeleitet und wirft Harry und Mark eine "koordinierte negative Medienkampagne" vor, die dem Ruf der Organisation geschadet und ihre Arbeit behindert haben soll. In einem Statement beklagt der Vorstand, eine öffentliche Auseinandersetzung habe zu "operativen Störungen und Reputationsschäden" geführt. Zudem soll eine Welle von Cybermobbing gegen die Leitung der Organisation ausgelöst worden sein. Ein Sprecher von Harry und Mark weist diese Vorwürfe jedoch entschieden zurück.

Harry hatte Sentebale 2006 in Gedenken an seine Mutter Prinzessin Diana (†36) mitgegründet, um Kinder und Jugendliche in Lesotho und Botswana zu unterstützen, die von HIV und Aids betroffen sind. Nach internen Spannungen mit der Vorsitzenden Dr. Sophie Chandauka legte er im März 2025 sein Amt nieder. In der Folge entbrannte ein öffentlicher Streit mit Sophie, die ihn und weitere Verantwortliche später bei der Charity Commission wegen Mobbing- und Diskriminierungsvorwürfen meldete. Zwar wurden keine Hinweise auf systematisches Fehlverhalten festgestellt, jedoch schadete der Konflikt dem Ansehen von Sentebale. Es bleibt abzuwarten, wie es für Prinz Harry nun weitergeht.

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Imago Bei der World Mental Health Day Gala in New York: Meghan und Prinz Harry von der Archewell Foundation

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2026

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Getty Images Prinz Harry, 2025

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