Rechtsstreit: Prinz Harry wird wegen Verleumdung verklagt

Für Prinz Harry (41) wird es erneut juristisch unangenehm: Sentebale, die Wohltätigkeitsorganisation, die er 2006 mitgegründet hat, verklagt ihn wegen Verleumdung. Das geht laut dem Magazin Page Six aus Gerichtsunterlagen hervor, die kürzlich veröffentlicht wurden. Die Klage wurde beim High Court in London bereits im vergangenen Monat eingereicht. Neben dem Herzog von Sussex ist auch Mark Dyer, ein enger Freund Harrys und ehemaliges Vorstandsmitglied der Organisation, von der Klage betroffen. Details zu den konkreten Vorwürfen sind bisher nicht öffentlich. Weder ein Sprecher Harrys noch Sentebale haben sich bislang inhaltlich zu dem Verfahren geäußert.

Der Rechtsstreit ist der vorläufige Höhepunkt eines öffentlich ausgetragenen Zerwürfnisses. Bereits im März 2025 hatte Harry seinen Rückzug aus Sentebale bekanntgegeben und sprach dabei von einer "unvorstellbaren" Kontroverse innerhalb der Organisation. Gemeinsam mit Prinz Seeiso von Lesotho, mit dem er die Stiftung einst gegründet hatte, erklärte er in einer gemeinsamen Stellungnahme, die Beziehung zwischen dem Vorstand und der damaligen Vorstandsvorsitzenden Sophie Chandauka sei "über jeden Reparaturversuch hinaus zerbrochen". Chandauka ihrerseits hatte Harry und weitere Verantwortliche bei der britischen Charity Commission wegen angeblichen Mobbings gemeldet. Die Behörde fand nach einer Prüfung allerdings keine Belege dafür, stellte aber Mängel in der Führung der Organisation fest und kritisierte alle Beteiligten für die öffentliche Eskalation des Konflikts.

Sentebale wurde 2006 von Harry und Prinz Seeiso ins Leben gerufen, um junge Menschen zu unterstützen, die in Lesotho und Botswana mit HIV und Aids leben. Der Name der Organisation bedeutet in der Landessprache Lesothos "Vergissmeinnicht" und ist eine Hommage an Harrys Mutter Prinzessin Diana (†36), die 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam. Harry hatte die Stiftung stets als eines seiner wichtigsten persönlichen Projekte bezeichnet und den Bruch mit ihr als "verheerend" beschrieben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry trifft am High Court in London vor dem Prozess gegen Associated Newspapers ein

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry verlässt den High Court nach dem Verfahren gegen Associated Newspapers, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Januar 2026