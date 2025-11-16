"Nerds": Darum datet Kristin Cavallari keine Schauspieler

Kristin Cavallari (38) hat in einer aktuellen Episode ihres eigenen Podcasts "Let’s Be Honest" über ihre deutlichen Dating-Regeln gesprochen und dabei eine ganz klare Linie gezogen: Schauspieler kommen für sie nicht infrage. Die 38-jährige Reality-TV-Persönlichkeit begründete das damit, dass sie Schauspieler als "eine Gruppe von Nerds" wahrnimmt und viele von ihnen ihrer Ansicht nach unsicher seien. Dadurch suchten sie oft nach externer Bestätigung. Zudem empfindet Kristin viele Schauspieler als "wirklich kitschig". Auch der stressige Arbeitsalltag der Branche, der oft von unregelmäßigen Drehplänen geprägt ist, schreckt sie ab: "Logistisch wäre es ein Albtraum", erklärte sie im Gespräch mit ihren Zuhörern.

Trotz dieser klaren Einstellung machte Kristin jedoch kein Geheimnis aus ihrer Schwärmerei für den Schauspieler Brandon Sklenar (35), bekannt aus It Ends With Us. "Er ist so heiß, und genau so einen Typ Mann will ich", schwärmte sie. Allerdings sei ihr bewusst, dass Brandon bereits in einer festen Beziehung mit Personal Trainerin Courtney Salviolo ist, was ihn schon allein aus diesem Grund unerreichbar macht. Und selbst wenn es anders wäre, bleibt Kristin konsequent: "Ich würde niemals einen Schauspieler daten." Stattdessen habe sie in einer früheren Podcast-Episode scherzhaft erwähnt, dass sie die "nicht berühmte Version" von Brandon oder Schauspieler Charlie Hunnam (45) suche – am liebsten einen Mann, der bereits Kinder hat und fest im Leben steht.

Kristins Abneigung gegenüber Schauspielern könnte mit vergangenen Erfahrungen zusammenhängen. Vor ihrer Ehe mit NFL-Spieler Jay Cutler (42), mit dem sie drei Kinder hat, war sie mit einigen Schauspielern romantisch verbunden. Dazu gehört unter anderem ihr damaliger Freund Nick Zano (47), mit dem sie von 2006 bis 2007 liiert war. Auch ein einmaliges Techtelmechtel mit "Expendables"-Star Jason Statham (58) wurde im November 2024 durch ihren engen Freund Justin Anderson öffentlich. Neben diesen früheren Beziehungen betonte Kristin in ihrem Podcast, wie wichtig ihr inzwischen Bodenständigkeit und Verlässlichkeit bei einem potenziellen Partner seien – Eigenschaften, die sie eher außerhalb des Rampenlichts suche.

Kristin Cavallari, Schauspielerin

Brandon Sklenar im November 2019

Kristin Cavallari, TV-Bekanntheit