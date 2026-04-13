Barbie Ferreira spricht offen über Angst und neue Rollen

Barbie Ferreira (29) hat in einem Interview mit dem Magazin People über ihre Angst gesprochen, wahrgenommen zu werden – eine Eigenschaft, die sie mit ihrer neuesten Filmrolle teilt. Die 29-Jährige spielt in dem Horrorfilm "Faces of Death" die Content-Moderatorin Margot, die auf vermeintliche Snuff-Nachstellungen von Todesfällen aus dem gleichnamigen Film von 1978 stößt. "Die Angst, wahrgenommen zu werden, obwohl sich mein gesamtes Leben darum dreht, wahrgenommen zu werden, war wirklich nachvollziehbar für mich", erklärte Barbie, die 2019 mit ihrer Rolle als Kat in der Serie Euphoria berühmt wurde. Doch was sie an Margot am meisten anspricht, sei deren "verzweifeltes Bedürfnis, eine kaputte Welt zu reparieren, die man nicht alleine reparieren kann, aber diesen unglaublichen Ruf und Zweck zu haben, Dinge zu reparieren, die völlig irreparabel sind".

Barbie erklärt im Gespräch, dass sie vor allem Margots starken Gerechtigkeitssinn nachvollziehen kann. Die Figur versuche verzweifelt, eine kaputte Welt zu reparieren, obwohl ihr klar sei, dass vieles schlicht nicht zu ändern ist. "Man wird mit all diesen schrecklichen Dingen bombardiert, die überall auf der Welt passieren", beschreibt sie die Stimmung im Internet und erzählt, dass man sich dadurch hoffnungslos und ohnmächtig fühle. Trotzdem erkenne sie sich in Margots Wunsch wieder, alles richten zu wollen – inklusive der Enttäuschung und Scham, wenn dieses Ziel unerreichbar bleibt. Gedreht wurde "Faces of Death" bereits 2023, parallel arbeitet Barbie derzeit an weiteren Filmprojekten wie "Mile End Kicks".

In einem früheren Interview mit The Hollywood Reporter hatte Barbie bereits über ihre Zeit bei "Euphoria" gesprochen. Nach eigenen Angaben hat sie die Erfolgsserie in beidseitigem Einvernehmen verlassen. "Es war sehr erschreckend für mich", sagte sie über die plötzliche Berühmtheit durch die Serie. "Ich war 22 und dachte: Was? Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte." Mittlerweile fühle sie sich befreiter und könne die Projekte machen, die sie wirklich wolle. Nach "Euphoria" hat sich Barbie verstärkt dem Film zugewendet und ihr Broadway-Debüt in "Cult of Love" gegeben.

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Getty Images Barbie Ferreira, Schauspielerin

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Imago Barbie Ferreira in einer Szene aus IFC Films’ "Faces of Death" (2026)

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Imago Barbie Ferreira in einer Szene aus IFC Films' "Faces of Death" (2026)

Getty Images Barbie Ferreira, Zendaya Coleman und Sydney Sweeney im Juni 2019