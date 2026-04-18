Barbie Ferreira packt aus: Warum sie "Euphoria" verließ

Lange wurde über Barbie Ferreiras (29) Abgang aus der Erfolgsserie Euphoria spekuliert – jetzt hat die Schauspielerin selbst Klarheit geschaffen. Laut OK! Magazine erklärte die 29-Jährige im Podcast "Not Skinny But Not Fat", warum sie die Serie nach nur zwei Staffeln verließ: Sie wollte einfach nicht monatelang eine Nebenrolle spielen, sondern sich weiterentwickeln. "Du willst neun Monate lang eine Hintergrundfigur sein? Das ist total okay und cool. Aber ich dachte mir: Ich will andere Sachen machen", schildert Barbie. Ihr Ausstieg sei, wie sie betonte, "eigentlich das Gegenteil von dramatisch" gewesen.

Der Schauspielerin zufolge gingen dem Abgang lange Gespräche mit dem Kreativteam der Show über die Entwicklung ihrer Figur Kat Hernandez voraus – ohne Ergebnis. Als klar wurde, dass keine gemeinsame Richtung für den Charakter gefunden werden konnte, bat Barbie darum, gehen zu dürfen. "Ich mache lieber einen Indie-Film, in dem ich wirklich schauspiele, meine Fähigkeiten einsetze und kreativ gefordert werde, als herumzusitzen und eine Hintergrundfigur zu sein", erklärte sie. Gerüchte über einen handfesten Streit mit Showschöpfer Sam Levinson wies die Schauspielerin erneut zurück. Im August 2022 hatte sie ihren Abschied auf Instagram bekannt gegeben – mit emotionalen Worten über ihre Figur: "Ich habe all meine Fürsorge und Liebe in sie gesteckt, und ich hoffe, ihr konntet das spüren."

In der dritten und finalen Staffel von "Euphoria", die zuletzt angelaufen ist, sind unter anderem Zendaya (29) und Jacob Elordi (28) wieder mit dabei. Die neue Season ehrt zudem die verstorbenen Schauspieler Angus Cloud (†25) und Eric Dane (†53). Barbie selbst hatte in den ersten beiden Staffeln die Rolle der Kat verkörpert, einem der vielschichtigsten Charaktere der Serie. Ihre Inszenierung wurde für ihre ehrliche Auseinandersetzung mit Körperbild und Identität gelobt.

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Getty Images Barbie Ferreira, "Euphoria"-Star

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Getty Images Barbie Ferreira bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

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Getty Images Der Cast von "Euphoria" im April 2022