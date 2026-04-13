Hat Marco Cerullos Neue Angst vor Treffen mit Ex Christina?

Bei der Premiere von "Kampf der Reality Allstars" wird es zu einem ungewöhnlichen Aufeinandertreffen kommen: Marco Cerullo (37) erscheint dort gemeinsam mit seiner neuen Freundin Coco – und zum ersten Mal treffen die beiden dabei auf Marcos Ex-Verlobte Christina Grass (37). Eine Situation, die für Gesprächsstoff sorgt, schließlich waren Marco und Christina jahrelang ein Paar und sogar verlobt. Im Gespräch mit Promiflash ließ der Realitystar aber durchblicken, dass er dem Treffen gelassen entgegenblickt.

"Ich hab jetzt mit Christina längere Zeit keinen Kontakt gehabt. Es ist jetzt eine neue Frau in meinem Leben. Ich bin glücklich. Und ich denke mal nicht, dass die beiden sich anzicken werden. Aber man weiß es ja nicht", erklärte Marco gegenüber Promiflash. Auch Coco zeigte sich im Interview wenig beunruhigt. "Wir werden uns sicher über den Weg laufen. Es ist natürlich ungewohnt. Hat man so im normalen Leben nicht unbedingt, aber Angst davor habe ich nicht", so Marcos neue Partnerin.

Hinter der aktuellen Konstellation stehen persönliche Geschichten, die viele Fans über Jahre begleitet haben. Christina ist als Model und Realitygesicht bekannt, Marco hat sich ebenfalls im Realitykosmos einen Namen gemacht. Die beiden waren über mehrere Jahre zusammen und hatten auch den nächsten Schritt gewagt: Das Paar hatte sich verlobt, ehe die Beziehung letztendlich zerbrach. Als Reality-Sternchenn begegnen sich Marco und Christina wohl auch zukünftig immer wieder auf gemeinsamen Veranstaltungen – wie eben jetzt bei der Premiere von "Kampf der Reality Allstars".

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Grass, Realitystars

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und seine Freundin, März 2026

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Imago Marco Cerullo bei der Pressekonferenz zum Kampfsport-Event Fame Fighting 3 am 11. Oktober 2025