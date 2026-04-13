Marco Cerullo berichtet von "holprigem" Anfang mit Coco

Marco Cerullo (37) ist seit einigen Monaten in einer neuen Beziehung – und die hat offenbar nicht ganz reibungslos begonnen. Im Gespräch mit Promiflash plauderte der Realitystar über die Anfangszeit mit seiner Freundin Coco und gab zu, dass es alles andere als glatt lief. "Es war ein bisschen holprig am Anfang bei uns. Aber es liegt halt auch an mir, weil ich auch nicht so ganz einfach bin", erzählte er ehrlich. Mittlerweile scheinen die beiden jedoch ihren Rhythmus gefunden zu haben.

Marco beschrieb die frühe Phase der Beziehung als echte Achterbahnfahrt: "Das ist dann halt eine Berg- und Talfahrt, das geht dann hoch und runter. Aber jetzt ist es immer so in der Waage." Auch Streit sei nicht ausgeblieben – "Wir haben schon den einen oder anderen Stress hinter uns", so der Realitystar. Über die genauen Hintergründe der Auseinandersetzungen schwiegen er und Coco jedoch eisern. Details wollten die beiden nicht preisgeben.

Öffentlich gemacht hatte Marco seine neue Beziehung bereits am Valentinstag. Lange hielt er dabei die Identität seiner Partnerin unter Verschluss – erst vor wenigen Wochen zeigte er auf Instagram erstmals ihr Gesicht in einem gemeinsamen Selfie. Seinen Fans verriet er dabei aber nur wenig: Statt großer Worte postete er lediglich ein rosafarbenes Herz-Emoji. Marco war zuvor mehrere Jahre mit Christina Grass (37) zusammen, mit der er sich 2022 verlobt hatte, bevor die Beziehung schließlich zerbrach.

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, August 2025

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo mit seiner neuen Freundin, Februar 2026

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und seine Freundin, März 2026